快訊／基隆民宅5樓狂冒濃煙！　消防15車31人急灌救

記者郭世賢、黃資真／基隆報導

基隆市安樂區武嶺街一棟民宅今(22日)上午10時27分發生火警！5樓不明原因起火，不斷竄出黑煙，消防局獲報緊急出動15車31人前往灌救，並疏散8人，所幸無人受困傷亡，至於起火原因還有待釐清。

▲基隆安樂區一棟民宅5樓發生火警。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



消防說明，該棟為7層樓高住宅建物，起火點位於5樓一處房間內，緊急出動二大隊、仁愛、安樂、百福分隊及RIT共15車31人前往，疏散8人後破門進入屋內搶救，並在11時20分撲滅火勢，無人傷亡。