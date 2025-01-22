陸首艘054B新型導彈護衛艦入列入列服役　具隱形能力排水量5000噸

▲大陸首艘054B新型導彈護衛艦漯河艦（舷號545）。（圖／翻攝央視軍事，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸首艘054B新型導彈護衛艦「漯河艦」今（22）日在青島某軍港正式交接入列服役，舷號為545。公開資訊顯示，漯河艦自2023年8月下水，直至入列服役，僅花費15個月時間，速度上在全球較為罕見，這也再次印證大陸海軍軍工業「下水餃」的驚人效率。

《環球網》報導，漯河艦是我國自主研製建造的新一代護衛艦，是海軍轉型發展的重要裝備，排水量約5000噸，各項性能顯著增強，在艦艇隱身技術、作戰指揮系統、火力集成控制等方面取得突破，具備較強的綜合作戰和遂行多樣化軍事任務能力，對提升海軍艦艇編隊整體作戰效能具有重要意義。

根據戰術規劃，054B型導彈護衛艦主要執行在遠洋的反艦、防空、反潛等綜合作戰任務，其主要艦載武器是1座100公釐單管艦炮、1座1130型近防炮系統、1座24聯裝紅旗-10近防導彈發射架、2座4聯裝鷹擊-83反艦導彈發射架、2座3聯裝324公釐魚雷發射管、2座24聯裝122公釐火箭發射裝置。

此外，054B型導彈護衛艦還設有4座8聯裝總共32單元650公釐VLS裝置，採熱垂直發射方式，可發射紅旗-16系列中遠程防空導彈，射程40至160公里，兼具發射最大射程40至50公里的魚-8火箭助推魚雷（反潛導彈）。