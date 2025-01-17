技術快速更新換代　殲-36問世宣告轟-20沒戲唱？

▲疑似大陸六代機試飛畫面流出，雙座保密階段殲-20伴飛。（圖／翻攝自微博）

軍武中心／綜合報導

大陸於2024年底一連串對外宣示各項軍武的快速發展，其中以兩款分別由成飛推出的殲-36及瀋飛的殲-50新型戰機受到全球高度注目。有分析認為，兩架亮相的「六代機」都擁有長時間超音速巡航、大尺寸隱身彈艙的特徵，這讓遲遲未公開的轟-20胎死腹中，未來只能推出以其他性能為代表、最少是轟-30起跳的新轟炸機問世。

事實上在殲-20隱身戰機、運-20大型運輸機與直-20通用直升機入列服役，轟-20隱身戰略轟炸機什麼時候才現身，一直是近年中國軍迷高度期待的焦點，2021年1月在中國空軍的招募影片中更直接出現了一架被白色布幕覆蓋的神秘轟炸機，從無垂尾飛翼式佈局的輪廓看來，顯然就是擁有雙進氣道設計的轟-20。但時隔4年這款被高度期待的轟炸機，其神秘面紗依然未被揭開。

▼中國官方發布2021年度招飛宣傳片尾中，出現被罩布覆蓋的轟-20畫面。（圖／翻攝自中國空軍在線官方微博）。

對於轟-20在近年幾乎無時時刻被提起，原因除了外界一直認為所謂的「20」家族總是三缺一，主要還是現役的轟-6太老。知名軍武自媒體「軍武次位面」指出，中國空軍對轟-20的實戰期待包含戰略威懾和隱身穿透打擊，但如今殲-36擁有長時間超音速巡航、大尺寸隱身彈艙的明顯技術特徵，未來服役艙內將搭載高超音速武器跨越上千千米，高速打擊對手關鍵節點，這讓原本轟-20存在基石瞬間消失。

文章進一步指出，未來中航工業可能會以付出其他性能為代表，發展載彈量更大、全譜隱身性能更強、打擊範圍更廣的轟炸機，但這就不是轟-20了，最少也是轟-30起步，甚至轟-40也不是不可能。

簡單來說，轟-20沒能隨著「20」家族的其他成員一起問世，等到技術更新換代，就沒有原來的價值。文章預測，未來大陸國產轟炸機不會是對美軍B-2A、B-21的模仿，「那必然是超出想象、驚艷絕世的存在，自然不會用轟-20這個不符合時代變化的名字。」

▼美軍「B-21突襲者戰略轟炸機」（B-21 Raider）。（圖／翻攝dvidshub.net）