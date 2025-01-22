橋下圍帆布聚賭！台南警扮釣客破「極簡風」賭場　17人慘了

記者林東良／台南報導

台南市警五分局獲報，在北安橋橋墩旁河床有人聚賭，經專案小組前往查看，發現現場是以簡單屏風、帆布圍起一個聚賭空間，並擺放桌椅在內供人聚賭，經埋伏蒐證後，21日中午執行查緝，逮獲林姓負責人等3人及14名賭客以「象棋麻將」聚賭，現場查扣抽頭金、賭資及賭具，全案依賭博罪嫌送辦。

▲台南警方北區1處橋墩下河床查獲職業賭場，逮獲林姓負責人等3人及14名賭客以「棋藝麻將」聚賭，現場查扣抽頭金、賭資及賭具。（圖／記者林東良翻攝，下同）

2025年加強重要節日安全維護工作甫展開，第五分局秉持著三大主軸工作「治安平穩、交通順暢、民眾安心」重點，加強執行轄內各項治安處所，近日接獲民眾檢舉，指北區北安橋墩下河床有民眾聚賭，可能造成治安隱憂，遂組成專案小組查緝，經長期蒐證，發現該處係在堤防外之泥地，並以屏風、帆布等物圍成一聚賭空間，而堤防上則有把風人員在監看是否有警察靠近，隨時通知賭客散場，因距離遙遠且須越過堤防，增加了查緝困難度。

為使該賭場人員降低戒心，專案小組成員特地喬裝成釣魚客，拿著釣竿前往附近沿岸釣魚，起初賭場人員覺得可疑，還靠近詢問是否能釣到魚，藉此攀聊來辨識是否為警察喬裝，後續認應是單純釣魚客，便放下戒心，繼續聚賭，專案小組見機不可失，立即一擁而上，賭客雖見狀四散逃逸，但皆被後續趕來之同仁逮回，現場查獲張姓、林姓賭場負責人及吳姓把風人員計3名及賭客14名，並查扣抽頭金、賭資、賭博用之象棋及骰子，全案依違反賭博罪嫌將17人移請台南地檢署偵辦。

五分局長洪宏榮表示，年度加強重要節日安全維護工作正持續進行中，尤其在取締賭博犯罪將列為重點，第五分局將依據警政署及台南市政府相關治安政策，遇有可疑犯罪之處所，將採取相關蒐證查緝行動，以嚇阻不法歪風，讓民眾可以安心過好年。