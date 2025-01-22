載同學到文化大學後山「墜坡15米」全送醫　女大生：方向盤怪怪的

記者黃宥寧／台北報導

文化大學後山21日晚間發生一起交通事故，25歲林姓女子駕車載著同學及同學母親，行經光華路下山路段時，疑方向盤失控，自撞後滑落15米邊坡。所幸車內3人均被救出，意識清楚，經送醫治療後均無大礙。而事發前的監視器畫面也曝光，記錄下車輛失控前的驚險瞬間。

根據事發前的監視器畫面顯示，林女駕駛的轎車在經過光華路一處路邊攤販時，因閃避路旁臨停車輛而稍作停頓，隨後跨越分隔線繞過停車。在轉彎處，車輛與對向一輛機車交會，林女謹慎閃避後繼續前行。然而，轎車在轉彎後疑似因方向盤失控，撞上護欄後滑落15米邊坡。

事發當時，林女載著同學王姓女子（25歲）及其母親吳姓女子（64歲），準備前往石牌地區。林女事後表示，行經彎道後方向盤「怪怪的，控制不了」，才導致意外發生。

▲林姓女大生駕駛租來的轎車不慎自撞後滑落15米邊坡。（圖／記者黃宥寧翻攝）

消防人員接獲報案後迅速到場，將受困車內的3人救出並送醫治療。經初步檢查，林女手、腳及頸部擦挫傷，疑似骨折；王姓乘客臉部擦挫傷；吳姓乘客臉部、手部及腳部擦挫傷，疑似骨折，所幸3人意識清楚，經進一步檢查後均確認無生命危險。警方對林女進行酒測，結果顯示無酒駕情形。

警方指出，事故路段無監視器，無法直接確認車輛是否因機械故障導致方向盤失靈，目前正要求相關單位檢修車輛，進一步釐清事故原因。同時，車輛仍卡於邊坡，警方正協調單位吊掛處理，避免對環境造成進一步影響。

士林分局呼籲，駕駛行經山區道路時應特別注意路況，尤其是急彎及下坡路段，需減速慢行，並在行車前仔細檢查車輛性能，以確保方向盤與煞車正常運作，保障行車安全，避免類似意外重演。