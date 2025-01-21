挪威黑金屬樂團台灣遇車禍！吉他手罵：闖紅燈的猴子　監視器曝真相

▲▼樂團車子與機車發生車禍（紅箭頭），監視器顯示騎士是綠燈 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

挪威黑金屬樂團Mayhem（異教狂徒）日前來台演唱，結束演出搭車要到桃機離台，開車的司機卻闖紅燈，與男機車騎士發生碰撞，事後樂團吉他手Morten Bergeton Iversen在Instagram發文，指出是騎士闖紅燈釀禍，歌迷看到後留言罵這名騎士「台灣闖紅燈的猴子」，但案情卻大逆轉，經警方調閱監視器發現，載送樂團的司機闖紅燈，才與綠燈直行的騎士發生車禍。

19日上午7時許，51歲朱姓男子開租賃車，載著來台演出的「挪威黑金屬樂團Mayhem（異教狂徒）」等成員，沿著台65高架下新五路一段直行往五股方向行駛，準備要到桃園機場送樂團搭機離台，沒想到，司機朱男卻闖紅燈，與騎機車20歲彭男發生車禍。

事後樂團吉他手Morten Bergeton Iversen在Instagram發文，指出是騎士闖紅燈釀禍，歌迷看到後留言罵這名騎士「台灣闖紅燈的猴子」，受傷的彭姓機車騎士也到底下留言澄清事情始末。

經警方調閱相關監視器，案情大逆轉，從監視器影片顯示，當時彭姓機車騎士綠燈直行，騎到中央分隔島時，突然朱男的黑色休旅車衝出，2車發生碰撞，造成彭男手腳多處擦挫傷，送醫無大礙，詳細肇責待警方調查。

▼事故現場雙方均有車損 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼樂團吉他手在IG貼文 。（圖／記者陳以昇翻攝）