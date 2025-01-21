不動產銷售年薪300萬　滑Threads才知嬌妻「讓他戴綠帽」

▲不動產銷售年薪300萬，結果妻子幫他戴綠帽。（示意圖／免費圖庫Pexels）



記者柯振中／綜合報導

一名男子阿宏（化名）與妻子小樂（化名）結婚後育有一子，原先生活幸福美滿，怎料他某天查看社群軟體Threads時，意外抓包小樂出軌，氣得他與小樂離婚，並將鄭姓小王告上法院。苗栗地院審理後，判鄭男須賠30萬元，全案仍可上訴。

根據判決書內容，阿宏2020年1月間與小樂結婚，2人婚後育有一子，生活幸福美滿。怎料小樂認識鄭男以後，竟然在外發展出婚外情，常常與鄭男約會、發生性行為。

阿宏原先被蒙在鼓裡，直到某天玩社群軟體Threads時，發現鄭男的前女友將出軌對話上傳，才知道妻子出軌。後來阿宏經過調查，得知短短半年內，愛妻與鄭男上摩鐵開房，還到鄭男的家中發生性行為，次數超過20次。

連續被戴了20多頂綠帽，阿宏氣得與小樂離婚，並且將鄭男告上法院，求償100萬元。

苗栗地院法官經過審理，衡量雙方的社會經濟地位，其中阿宏以不動產銷售為業，年薪約300萬元、名下有2筆不動產，鄭男近年的年收入則是67萬元、3萬6,000元及3萬7,000元。法官考量各方條件，認定100萬元精神撫慰金過高，最終判鄭男須賠30萬元，全案仍可上訴。