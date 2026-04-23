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25年前火燒安親班害3命　竟是毒蟲想欺朋友妻

毒蟲鍾德樹（中）縱火燒死3人，最後遭判死刑定讞、槍決伏法。（翻攝東森新聞）

▲毒蟲鍾德樹（中）縱火燒死3人，最後遭判死刑定讞、槍決伏法。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

25年前，桃園發生一起3死命案。毒蟲鍾德樹在看守所勒戒時，認識一名獄友，並借錢給獄友開安親班的黃姓妻子，後來更戀上黃女、追求示愛，但黃女不願接受，鍾男由愛生恨，多次上門討債，最後前往安親班縱火，造成黃女及2名男童死亡、18人輕重傷。鍾男犯案後到處躲藏，18天後，警方接獲線報，趁他到宮廟上廁所時將他逮捕，鍾男最後遭判死刑定讞，槍決伏法。

2001年4月2日下午1點多，桃園某安親班突發生火災，老師迅速帶學童疏散，但安親班的鐵門被拉下，師生只能往上跑等候救援。消防隊前往搶救，最後救出19名學童及多名老師，但黃姓女負責人不幸葬身火窟，2名男童送醫後因嚴重嗆傷不治，共計造成3死、18人輕重傷。

鍾德樹到安親班縱火，還將鐵門拉下，讓師生無路可逃。（翻攝東森新聞）

▲鍾德樹到安親班縱火，還將鐵門拉下，讓師生無路可逃。

警方事後詢問師生，得知當天上午曾有1名男子到安親班找黃女，2人有過爭執，沒多久該男二度上門就潑灑汽油縱火。警方訪查黃女親友，查出縱火男子是黃女丈夫的朋友鍾德樹，鍾男聲稱黃女欠他錢，經常上門、打電話討債，黃女索性換電話，沒想到卻惹怒鍾男，引發殺機。

警方調閱監視器及相關資料，發現鍾犯案前到加油站買了10公升汽油，縱火後騎車逃離現場，並打電話給友人借錢，稱自己放火燒了別人的房子，還冷血地說：「死對了人！」

鍾德樹到加油站買汽油，然後騎機車到安親班縱火。（翻攝畫面）

▲鍾德樹到加油站買汽油，然後騎機車到安親班縱火。

警方為盡快抓到鍾男，發布查緝專刊，並動員警力搜山、在鍾男親友家埋伏，後來聽說鍾為躲避查緝，都街友混在一起，還常到桃園八德的玉元宮洗澡，終於在案發18天後，在宮廟的男廁發現正在小解的鍾男，順利將他逮捕。

鍾男落網後，供稱不滿黃女欠錢不還，才會買汽油潑灑想嚇一嚇她，但警方深入調查發現，鍾男案發前1年因毒品案勒戒，在看守所認識黃夫，鍾吹噓自己賺不少錢，有存款可以借人，而黃女當時因為經營安親班需要資金調度，便透過丈夫跟鍾男借錢。

鍾男勒戒結束後，見黃女頗具姿色，丈夫仍在所內執行，有機可乘，竟對黃女告白、糾纏騷擾，還曾對黃女毛手毛腳，讓黃嚇得避不見面，鍾追求不成，以為黃女想賴帳，最後犯下無法挽回的縱火慘案。

大火導致黃姓安親班負責人及2名男童死亡、18人輕重傷。（翻攝三立新聞）

▲大火導致黃姓安親班負責人及2名男童死亡、18人輕重傷。

鍾德樹落網後很快被依殺人等罪起訴，並在案發後2年被判處死刑定讞，時任法務部長一度簽署死刑執行令，但人權團體與廢死聯盟為鍾男請命，讓他得以暫緩執行。此案最後歷經27次非常上訴、3次聲請釋憲，2011年第3次釋憲案遭到駁回，案發後10年，鍾德樹遭槍決伏法，用生命為惡行付出代價。

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