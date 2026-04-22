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林志潔遭爆「要檢察官當助理」翻車　法務部反擊：錯誤解讀

▲▼ 。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

▲國安會找檢察官當助理？法務部急澄清：與事實不符。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

記者黃宥寧／台北報導

陽明交大特聘教授林志潔上月出任國安會諮詢委員，今（22）日遭媒體指稱要求法務部抽調檢察官擔任助理，引發爭議。法務部澄清，借調檢察官係依程序辦理，實際配置於檢察司從事國安與經濟安全法制業務，並非支援個人，且採公開徵選、無內定，亦不影響基層偵查量能。

法務部說明，此次借調（主任）檢察官，係基於完備國家安全法制及因應軍事審判制度變革需求，依法依據「行政院限制所屬公務人員借調及兼職要點」辦理。借調人力實際配置於法務部檢察司，負責國家安全與經濟安全相關法制業務，並非派赴國安會或擔任諮詢委員之個人助理。

在人事程序方面，法務部強調，本案採公開徵選方式辦理，廣納具備專業能力之檢察官投入相關法制研議，並須經檢察官人事審議委員會審議通過後始能定案，在審議完成前並無所謂「內定人選」，相關安排均以專業資歷與業務需求為考量。

此外，針對外界關切借調是否影響基層偵查量能，法務部也指出，借調後所產生之人力缺口，將同步增補偵查人力，確保第一線辦案能量不受影響，強調絕無「空洞化偵查戰力」之虞。

法務部最後表示，相關人事作業均依法辦理，不應被片面解讀為服務特定個人，呼籲各界回歸事實理性討論，避免不實指控影響檢察體系運作與公信力，並強調將在兼顧基層偵查量能與政策推動需求下，彈性運用專業人力，持續守護國家法治與安全。

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