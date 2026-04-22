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分屍女建商裝10袋「死囚獄中病逝」　檢察總長仍提非常上訴

▲▼歐陽榕撕票女建商盧金惠並分屍10袋。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲死囚歐陽榕撕票女建商並分屍10袋，日前已經病逝在獄中。（ETtoday資料照／記者陳豐德翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

犯下2003年高雄盧姓女建商命案的兇手歐陽榕，2011年間遭判死刑定讞。但他今年初因為器官衰竭，在獄中過世，享年70歲。不過即便他過世，最高檢察署檢察總長邢泰釗認為，歐陽榕的死刑確定判決有法律上瑕疵，仍為他提出非常上訴，最高法院已經受理分案。這也創下我國改採憲法判決後，為「已死亡死囚」提案司法救濟的罕見案例。

歐陽榕1956年出生，他被工廠解雇後，認識了在建設公司擔任總經理的盧姓女建商，女建商認為他懷才不遇，因此定期每個月資助歐陽榕2萬元。一直到2003年間，女建商因經濟困難所以停止資助，但卻引來殺機。歐陽榕綁架女建商後，向家屬勒贖1200萬元，經過討價還價後，降為800萬元，但其實女建商早就被殺害並分屍成10袋。

警方趁著交付贖款之際逮捕歐陽榕，歐陽榕一開始不認罪，辯稱與死者共浴，死者卻不慎摔倒身亡，不過歷審法院均不採信，先後遭判處5個死刑、2個無期徒刑，最高法院於2011年3月間採信高雄高分院更六審見解，將他判處死刑定讞。

歐陽榕在獄中等待執行，今年已70歲，但今年1月25日因為器官衰竭，最後病逝於高雄第二監獄，檢察官已經開立死亡證明後已將遺體交還家屬。

不過最高檢察署檢察官審閱死刑定讞案件發現，歐陽榕的死刑確定判決中有「三審未經過言詞辯論」、「評議沒有一致決」等審判上的瑕疵，依照司法院憲法法庭113年憲判字第8號判決意旨，認為全案應該有提出非常上訴事由，因此報請檢察總長邢泰釗審閱。

邢泰釗根據《刑事訴訟法》第303條規定「被告死亡或為被告之法人已不存續，應諭知不受理之判決」，認為本案中被告歐陽榕已死亡，但他的死刑確定判決存存有程序瑕疵，若撤銷改判不受理，雖無實益但仍然屬於對歐陽榕「有利」的裁判，因此決定提起非常上訴。

本案已經獲得最高法院收案，並分案審查，而這起非常上訴也創下我國改採憲法判決後，為「已死亡死囚」提案司法救濟的特例。

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