跆拳道女將形象照「引一票噁男發言」！龜山分局：已獲報偵辦中

▲國立體大21歲跆拳道女將黃映瑄，臉書貼文出現部分性霸凌留言。（圖／翻攝自臉書）



記者沈繼昌、黃資真／桃園報導

台灣21歲跆拳道女將黃映瑄曾在世大運勇奪2次銀牌，日前黃就讀的國體大在臉書分享介紹文，並配上踢腿動作圖片，卻引來部分噁心性霸凌留言，引發輿論撻伐。對此，龜山分局回應，20日已接獲報案，目前大埔派出所已函文臉書公司提供留言者IP位置等資訊，全案積極偵辦中。

17日國立體大跆拳道在臉書粉專介紹在校選手黃映瑄，曾勇奪大運會金牌，並在世大運兩度摘下銀牌，本屆大運會黃映瑄也將代表學校出戰女子46公斤級，並附上黃的一張帥氣踢腿照。沒想到這篇貼文卻引來一批噁心網友留下性霸凌留言，被截圖到網路社群上後引發輿論撻伐。

目前國立體大已將留言區關閉，並發布公告提醒「本團隊一向重視運動精神與品格教育，期望所有關注與參與討論的朋友，能以理性、尊重的態度進行發言。目前相關不當留言皆已完成截圖存證，若後續仍有涉及人身攻擊、毀謗或不當言論之情形，本單位不排除採取法律行動，以保障學生權益及維護團隊名譽。」

龜山警分局回樣，20日接獲報案後，大埔派出所已函文臉書公司提供留言者IP位置等資訊，已積極偵辦中。