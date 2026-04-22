　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

涉《個資法》判6月　王大陸委律師聲明上訴：與事實不符

▲藝人王大陸、女友闕沐軒涉犯《個人資料保護法》被起訴。（圖／記者黃哲民攝）

▲藝人王大陸、女友闕沐軒涉犯《個人資料保護法》，今（22日）被新北地院各判刑6月、皆得易科罰金。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

藝人王大陸與女友闕沐軒被控涉犯《個人資料保護法》，今（22日）被新北地院一審各判刑6月、皆得易科罰金，王大陸今晚透過律師事務所發表聲明，指一審有罪判決的內容與事實不符、顯未釐清事實真相，認事用法違反經驗法則及論理法則，將上訴「堅決依法維護自身權益與名譽」。

檢方本案起訴王大陸涉犯《個資法》分成2個犯罪事實，一是去年（2025年）2月，透過共犯游翔閔介紹認識時任台北市警局刑大偵三隊代理隊長劉居榮，請劉私自以警用系統查詢閃兵集團首腦陳志明下落，二是前年（2024年）11、12月間，透過游男找四海幫堂主陳子俊購買潘姓男子及其家人個資，藉此追討潘男詐騙王男女友闕沐軒的400多萬元。

新北院認定王大陸等人涉非法利用陳志明個資的情節，僅侵害陳男個人資訊隱私權或個人資訊自決權，未進一步侵害陳男諸如財產、名譽、自由、身體或生命等利益，不符合處罰要件，因此判無罪。

至於被控非法利用潘男及其家人個資情節，法官查明游男在王男成立的微信群組「失去的！一定要討回來！」，表明將派人分頭到潘男戶籍地找其家人、或到監所找尋仍在服刑的潘男，闕女配合核對潘男家屬身分，王男也回覆游男表達感謝，形成共謀關係，判王、闕各6月徒刑、得易科罰金。

王大陸今晚由律師事務所代為發表聲明，回應新北院一審判決結果，全文如下：

一、關於陳志明個人資料部分，法院已認定王大陸先生並未違反個資法，並為無罪判決，證明王大陸先生並無不法利用他人個人資料之行為。

二、另就涉及潘姓男子個人資料部分，判決內容與事實不符，法院顯然未釐清事實真相，其認事用法顯違反經驗法則及論理法則，本所對此甚感遺憾。

三、本所將代理王大陸先生提出上訴，堅決依法維護其自身權益與名譽。

四、期盼大眾於案件尚未確定前，能持續以理性客觀之態度看待本案，以維護司法公正與當事人基本權益，感謝社會各界對本案之關注。

明永聯合法律事務所敬上。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
541 1 5989 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
負責元首維安！北市女警產後離世　同仁慟：中正一最暖後盾
「高德地圖」紅綠燈倒數近0誤差！　數發部：不排除禁用
「最佳辯士」的逆襲！學霸遭5校取消資格拚回醫學系　再戰學生會
快訊／台中鬧區男子墜樓！　大批駕駛目睹嚇壞
快訊／陳歐珀火速退黨！　民進黨廉政會祭最重除名處分
追媽祖未請示偷拍「粉紅超跑」！　楊子儀一看照片發毛：要打招呼

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

羅東木材工廠大火！烈焰沖天「映紅夜空」　出動消防機器人灌救

負責元首維安！北市女警產後離世　同仁慟：中正一最暖後盾

涉《個資法》判6月　王大陸委律師聲明上訴：與事實不符

快訊／台中鬧區男子5樓墜下無呼吸　中清路上大批駕駛目擊受驚

林志潔遭爆「要檢察官當助理」翻車　法務部反擊：錯誤解讀

高捷男上繳百萬消災不成反沒命　女宮主喊「還欠20萬」鐵鎚虐死

律師聲明要性霸凌網友公開道歉　黃映瑄：這些人沒女性親友嗎？

快訊／基隆大樓驚傳毒化物外洩！1住戶陳屍家中　毒災隊火速進駐

跆拳女將遇「網路性霸凌」！律師喊話「立即停止」：公開道歉

機車騎士閃小黃！打滑重摔倒地畫面曝　猛撞路邊冰箱腿斷了

不爽被棄單！外送員私吞剉冰、手搖飲全丟了　慘被詐欺罪送辦

黑白切少東捲入詐團恩怨！慘遭斷手腳筋恐失能　塞仇家進後車廂暴打黑歷史曝光

其實我們都被騙了？建商喊「讓利」背後藏秘密！內行：賣得動的建案共通3條件｜地產詹哥老實說完整版 EP306

烏龍分局長「辣椒水壞掉」4度就地洩漏　隔一天才打給局長認了

要變天了！鋒面接近 全台連3天降溫轉雨時間點曝

蘋果執行長庫克9月卸任！　盛讚接班人：帶領蘋果邁向未來

登山巧遇國寶「被會心一擊」！　巴完頭就落跑五告派

噴辣椒水凸槌分局長丟官原因曝　盧秀燕：出席專案會議卻不承認

中國施壓3國取消飛航許可　賴清德確定暫緩出訪史瓦帝尼

狗狗出「貓拳」邀玩　結果單方面被揍XD

羅東木材工廠大火！烈焰沖天「映紅夜空」　出動消防機器人灌救

負責元首維安！北市女警產後離世　同仁慟：中正一最暖後盾

涉《個資法》判6月　王大陸委律師聲明上訴：與事實不符

快訊／台中鬧區男子5樓墜下無呼吸　中清路上大批駕駛目擊受驚

林志潔遭爆「要檢察官當助理」翻車　法務部反擊：錯誤解讀

高捷男上繳百萬消災不成反沒命　女宮主喊「還欠20萬」鐵鎚虐死

律師聲明要性霸凌網友公開道歉　黃映瑄：這些人沒女性親友嗎？

快訊／基隆大樓驚傳毒化物外洩！1住戶陳屍家中　毒災隊火速進駐

跆拳女將遇「網路性霸凌」！律師喊話「立即停止」：公開道歉

機車騎士閃小黃！打滑重摔倒地畫面曝　猛撞路邊冰箱腿斷了

羅東木材工廠大火！烈焰沖天「映紅夜空」　出動消防機器人灌救

郵輪、貨櫃屋非亞運住宿唯一選擇！運動部預租3間村外飯店

王勝偉最老代打轟成空響！劉家翔好投率猿4比2勝悍將

凱莉珍娜5000萬起的愛馬仕牆曝光　夢幻「天花板」包她都有

負責元首維安！北市女警產後離世　同仁慟：中正一最暖後盾

「高德地圖」紅綠燈倒數近0誤差　數發部：不排除禁用

快訊／川普指伊朗貨輪有「中國禮物」　中國外交部發聲！

香蕉老婆懷孕「腋下飄狐臭」　下秒哽咽哭了：怎麼會？

涉《個資法》判6月　王大陸委律師聲明上訴：與事實不符

「最佳辯士」的逆襲！學霸遭5校取消資格拚回醫學系　再戰學生會長

不爽被棄單！外送員私吞剉冰、手搖飲全丟了　慘被詐欺罪送辦

社會熱門新聞

即／台中六分局長誤噴柯P辣椒水　最新職務出爐

冒名訂披薩惡整檢舉人！28歲警記大過...分局長道歉

檢舉違停慘被冒名狂訂披薩　竟是警察幹的

即／基隆社區驚爆毒物外洩！住戶陳屍家中

保五警開槍抗議原因曝　怒喊：要我去台南不合理

男抓幼龍蝦被咒「不會浮起來」　南雅外海溺斃

快訊／王大陸私查個資判刑　和主女友都判刑6月

「改造雄女」網紅涉洗錢1.7億　被收押起訴

王大陸一人殲滅演藝圈　最新「閃兵蜘蛛網」一次看

國1驚見「人體行李」！2男露腿躺特斯拉後車廂

快訊／上班快改道！　國1「3車追撞」塞爆

即／藝術家撒古流須入獄疑想逃亡　檢拘獲發監

跆拳道女將形象照「引一票噁男發言」！龜山分局已獲報

任「台中首席分局長」！誤噴辣椒水慘了　周俊銘官途畫句號

更多熱門

相關新聞

王大陸查閃兵首腦無罪　騷擾騙徒家屬栽了

王大陸查閃兵首腦無罪　騷擾騙徒家屬栽了

藝人王大陸與女友闕沐軒被控涉犯《個人資料保護法》，今（22日）被新北地院各判刑6月、皆得易科罰金，判決理由指出，王大陸與車商小開游翔閔和警官劉居榮，涉共同非法利用閃兵集團首腦陳志明個資，獲判無罪，反而是王、闕找游男取得詐騙闕女的潘男及其家屬個資用來討債，到案不認錯也沒和解，才被論罪。

好友王大陸遭判6個月…柯震東一聽「驚呼2聲」反應曝光

好友王大陸遭判6個月…柯震東一聽「驚呼2聲」反應曝光

「空車駕駛」詐車資　3司機跑16趟狠撈27萬

「空車駕駛」詐車資　3司機跑16趟狠撈27萬

王大陸一人殲滅演藝圈　最新「閃兵蜘蛛網」一次看

王大陸一人殲滅演藝圈　最新「閃兵蜘蛛網」一次看

6被告中「刑期最重」！警官脫口認幫王大陸查個資

6被告中「刑期最重」！警官脫口認幫王大陸查個資

關鍵字：

個資法閃兵案詐欺討債王大陸

讀者迴響

熱門新聞

春雨猛灌72小時！3大預報「全台紅通通」

H級女主播下海拍AV！達人讚：沒意外會是主力

即／台中六分局長誤噴柯P辣椒水　最新職務出爐

直擊王子交保獲釋「深夜直奔昆凌豪宅」

快訊／4縣市大雨特報　下到晚上

跆拳道女將簡介文「一堆意淫留言」　校隊報警了

6行為「天天在吞塑膠」！醫警告：一杯茶釋放116億顆

情侶山頂忘情激戰10分鐘！　直播鏡頭全都錄

快訊／無懼小三標籤！　吳卓源「親筆信認愛」復合朱軒洋

獨／主動式ETF 00403A開募搶翻！　國泰證「阿發」詢問爆棚

出國21天「老公愛愛0次」　人妻失落炸裂！網秒懂

BLACKPINK就是去她婚禮　Jisoo親哥前妻沈默4天現身：去年1月離婚

改款「新LEXUS NX」首度現身今年發表

骰子不念「ㄕㄞˇ」 國小課本注音曝！家長傻眼

陸8歲男童爬山挖野菜突伸手一指「山下有黃金」 比對後真有金礦

更多

最夯影音

更多
不爽被棄單！外送員私吞剉冰、手搖飲全丟了　慘被詐欺罪送辦

不爽被棄單！外送員私吞剉冰、手搖飲全丟了　慘被詐欺罪送辦
黑白切少東捲入詐團恩怨！慘遭斷手腳筋恐失能　塞仇家進後車廂暴打黑歷史曝光

黑白切少東捲入詐團恩怨！慘遭斷手腳筋恐失能　塞仇家進後車廂暴打黑歷史曝光

其實我們都被騙了？建商喊「讓利」背後藏秘密！內行：賣得動的建案共通3條件｜地產詹哥老實說完整版 EP306

其實我們都被騙了？建商喊「讓利」背後藏秘密！內行：賣得動的建案共通3條件｜地產詹哥老實說完整版 EP306

烏龍分局長「辣椒水壞掉」4度就地洩漏　隔一天才打給局長認了

烏龍分局長「辣椒水壞掉」4度就地洩漏　隔一天才打給局長認了

要變天了！鋒面接近 全台連3天降溫轉雨時間點曝

要變天了！鋒面接近 全台連3天降溫轉雨時間點曝

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面