群創廠區驚悚車禍！下班尖峰「轎車猛撞3機車」　女員工受困車底

▲南科群創廠區內部道路發生嚴重車禍，女員工一度受困車底，所幸救出後意識清楚。（圖／民眾提供，下同）

林東良、閔文昱／台南報導

台南市新市區南科園區內今（22日）傍晚傳出驚險車禍！位於群創光電廠區內部道路，一輛轎車在下班尖峰時段不明原因衝撞3輛機車，造成3女1男共4人受傷，其中1名女員工一度受困車底，所幸經消防人員搶救後順利脫困，送醫時皆意識清楚。

消防局表示，下午5時20分接獲報案，指稱南科園區發生車禍，立即調派南科、大灣、安和、新化中隊及永康分隊前往救援。不過警消初抵時一度撲空，進一步確認後才發現事故發生地點並非一般園區道路，而是在廠區內部管制區，屬較為罕見的事故類型。

下班車潮釀禍 女駕駛撞3機車

初步了解，52歲女駕駛當時進入廠區洽公，卻在內部道路與多輛機車發生擦撞，現場機車零件四散，一片混亂。傷者中2名46歲女性與1名46歲男性為廠內員工，另肇事駕駛亦受傷，4人分別送往永康奇美醫院及安南醫院治療。

其中1名46歲女員工在事故中一度被捲入車底受困，消防人員抵達後立即進行破壞救援，於晚間5時38分成功將人救出，所幸意識清楚，但傷勢相對較重，後續仍需住院觀察。

由於事故發生在廠區封閉道路，加上下班尖峰時段車流量大，現場一度交通壅塞。警方已到場進行交通疏導與調查，至於詳細肇事原因與責任歸屬，仍待進一步釐清。