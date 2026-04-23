綠島議員「涉詐助理費」30萬交保：有人要我死得很難看

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議員王姷力「涉詐助理費」30萬交保：有人要我死得很難看

▲▼國民黨籍台東縣議員王姷力。（圖／翻攝臉書）

▲國民黨籍台東縣議員王姷力。（圖／翻攝臉書，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

國民黨籍台東縣議員王姷力驚傳涉入助理費貪汙案，台東檢調單位接獲檢舉後，於昨日搭乘海巡艦艇前往綠島將其帶回偵訊。經過檢方漏夜複訊，今凌晨諭令王姷力以30萬元交保。王姷力被移送時曾透露，有人放話要她死得很難看，自覺冤枉。

檢調指出，立法院於2024年6月甫修正相關條例，將縣市議員助理補助費上限提高至每月16萬元。王姷力遭檢舉經費運用不當，隨行的還包括多名擔任助理的家人，其中有人因交代不清傳出遭到當庭逮捕。

稱擋人財路才遭檢舉報復
王姷力面對媒體詢問時大聲喊冤，強調自己並未涉及不法，更直言早就聽說有人私下放話「要讓她死得很難看」。她私下曾透露，因近期在地方事務上擋了太多人的財路，才會遭到有心人士針對並惡意檢舉。

▲▼國民黨籍台東縣議員王姷力。（圖／翻攝臉書）

她的家人也對此感到困惑，表示曾諮詢過其他地方民代，確認家人可擔任助理且大家皆依此慣例辦理，不解為何只有王姷力出事。目前全案仍由台東地檢署持續偵辦中，相關事證與責任歸屬仍有待進一步調查確認。

國民黨提名作業恐生變數
由於王姷力已向國民黨台東縣黨部登記參選下屆綠島鄉長，此案爆發後勢必衝擊選情。縣黨部主委吳秀華表示，雖然相信其為人嚴謹，但後續的提名作業將視司法調查結果再進行評估，絕不會輕率護航。

不少綠島鄉親在社群平台為她抱屈，認為她是實際做事的議員，擔心若事態惡化恐導致選戰出現同額競選。王姷力幾天前也曾私下透露，已經有很多人針對她，因為她擋了太多人財路，被檢舉貪汙也覺得很冤枉。

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關鍵字：

王姷力

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