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高捷男上繳百萬消災不成反沒命　女宮主喊「還欠20萬」鐵鎚虐死

▲高雄市發生一起把人活活打死案件，警方逮捕3人 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲女宮主撂人把信徒活活打死 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄一名顧姓高鐵技術員迷信私人宮廟能幫他消災解厄，10多年來幾乎上繳所有薪水，沒想到蔡姓女宮主仍認為他欠20多萬法事錢，竟找2名友人持鐵鎚、棍棒將其凌虐致死。同母異父的妹妹請求喪葬、撫慰金等318萬元，高雄高分院認為妹妹不需扶養費，宣蔡姓女宮主僅需賠償10萬5000元，刑事部分則判9年6月定讞。

迷信陷阱：百萬薪水供養卻換來死劫

全案發生在2022年1月6日，一名61歲顧姓男子被發現倒在前鎮區草衙舊部落的一處公園椅子上，原以為是路倒死亡，但警方到場發現他全身被打瘀傷，地上還有血漬，追查後發現，得知顧男欠蔡姓女宮主20萬元的蓮花金和法事錢，事後逮捕蔡女及同夥梁男、魏男等人依殺人罪嫌送辦。

檢警調查，顧男擔任高鐵技術員，月薪約5、6萬元，大部分都「貢獻」給了私人宮廟，10多年來至少上繳超過百萬，但顧男堅信做法事、買蓮花金能消災解厄，甚至還借錢來供養宮廟，欠下20萬元法事金和蓮花金。

冷血施暴：鐵鎚、抓耙子虐待 12 小時

涉案的蔡姓女宮主和梁男、魏男等3人到案後坦承不諱，認為顧男辦法事還積欠廟方20多萬元，找他到廟裡談判，顧男又不肯簽本票，於是蔡女夥同梁、魏兩名友人用木棍、鐵槌、抓癢用的抓耙子狂毆打顧男，顧男禁不住凌虐，交出提款卡和密碼。蔡女等人還去超商領了3000多元，再把顧男趕出廟裡。

根據警方調查監視錄影畫面，顧男在案發前一天下午4點左右進入宮廟，但到了6日清晨4點多才被丟包到附近的公園，在公園長椅上氣絕身亡。以此推估，蔡女等人施暴的時間可能長達12小時，手段可說相當殘忍。顧男則因雙臀、四肢多處瘀傷、肌肉內大量出血導致休克死亡。

胞妹求償扶養費　遭法院駁回

同母異父的妹妹聲稱自己沒結婚、沒子嗣，還有貸款要還，未來還仰仗哥哥扶養，向蔡女求償殯葬費、撫慰金、撫養費共318萬餘元。法官看過繳納單據後，認為雖然證物是事實，但難以認定妹妹未來不能生活需依賴哥哥扶養，自然不會因為哥哥死亡而扶養費受損害，一審僅判賠10萬5000元。

妹妹不服判決結果提起上訴，高雄高分院審理後，蔡女認為顧女有謀生能力，不需要扶養費，況且妹妹已領取犯罪被害人補償金45萬餘元，且也不是顧男的父、母、子、女、配偶。法官認定妹妹具備謀生能力，不符合法律上受扶養的要件，因此駁回上訴。

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