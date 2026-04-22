羅東木材工廠大火！烈焰沖天「映紅夜空」　出動消防機器人灌救

記者游芳男、閔文昱／宜蘭報導

宜蘭縣羅東鎮今（22日）晚間驚傳工廠火警！位於復興路三段105號的一間木材工廠，晚間7時23分許突然起火，民眾發現後緊急通報119求援。由於現場堆放大量木材等易燃物，火勢迅速擴大，烈焰沖天、濃煙直竄天際，遠處即可看見火光，場面相當驚險。

▲羅東木材工廠深夜火警，烈焰沖天出動消防機器人，所幸人員均平安逃生。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

消防局獲報後，立即出動第二大隊，並調派羅東、冬山、廣興、五結（含消防機器人）、宜蘭分隊及RIT救援小組等大批人車趕赴現場搶救。初期指揮官回報，火場為木材工廠全面燃燒，火勢猛烈，消防人員隨即佈署水線全力灌救，並同步進行周邊警戒，防止火勢延燒至鄰近建物。

木材助長火勢 現場一度陷火海

由於廠內堆滿木材，助長燃燒速度，現場一度陷入火海，搶救難度大幅提升。附近居民聞到濃濃焦味，紛紛外出查看情況，場面一度緊張。不過初步確認，廠內人員已及時逃生，未傳出有人員受困或傷亡。

晚間8時14分火勢控制 起火原因待查

經警消全力灌救，現場指揮官於晚間8時14分回報火勢已獲控制，後續持續進行殘火處理與降溫作業，防止復燃。至於詳細起火原因及財物損失，仍待火勢完全撲滅後，由消防局火調人員進一步釐清。