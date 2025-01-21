大溪街區找藝術開展　即日起5個歷史街區空間展出

▲大溪非營利幼兒園創作，他們認識的大溪地圖。（圖／大嵙崁文教基金會提出）

記者楊淑媛／桃園報導

大嵙崁文教基金會推動桃園市大溪區文化藝術多年，自2023年啟動「藝術進入社區行動計畫」，為推動大溪區居民參與公共議題及發掘地方文化價值，今年持續透過藝術教育與藝術共創辦理藝術行動計畫，以「串門子」作為主題，媒合4位藝術家結合2所兒童照顧服務機構和28位在地居民，共創6件作品即日起迄3月9日止於5個歷史街區空間展出。

▲藝術行動展共創作品-編織生活葉光映景。（圖／大嵙崁文教基金會提出）

大嵙崁文教基金會21日表示，走進大溪街區，除了看到美麗的牌樓建築與巷內的大溪日常生活軌跡，更能感受濃厚的人情味。本次展覽以擁有豐富文化與歷史底蘊的中央路與中山路作為展覽場域，透過藝術行動將這裡的日常生活與街區故事等抽象想法或記憶意象化為實質的藝術共創成果。

▲串門子—大溪街區找藝術。（圖／大嵙崁文教基金會提出）

此次，邀請4位藝術家，共創展出6組作品，包含葉佳緯與桃園市大溪非營利幼兒園學童共創作品《亮暗亮暗亮》，透過街區踏查與老店探訪，觀察建築幾何圖形與街區意象，體驗走進傳統長街屋時的光線變化，將這些元素轉化為地圖與夢幻家屋，形成獨特的大溪風貌；洪譽豪與小草書屋學童穿上大溪六廿四民俗慶典的大仙尪神偶竹架，一起學習大仙尪的獨有步行姿態，並轉化為《二足步行駕駛員》逐格動畫；鄧文貞與大溪居民的共創作品《崁津新繡》，以刺繡與藍染的技法，將大溪的生活故事素材轉化為一條「刺繡老街」，展現大溪溫暖的社區記憶；陳依慧則是以竹編家具結合大溪居民創作的「葉仔窗」共創3件《編織生活》系列作品，不僅以自然素材妝點大溪的私房景點，並提供參觀民眾透過與竹編作品互動以新視角觀看大溪。

本次作品設置於5個展區，以大嵙崁文教基金會藝術行動展覽空間作為主展場，副展場包括小草書屋、翠田墊子故事館、建成商行及隱灶腳百年老厝餐館等大溪歷史建築，邀請民眾以“串門子”的方式感受與眾不同的大溪街區生活與文化藝術碰撞的新火花，將百年歷史街區的日常生活融入創作，展現出獨特的在地性與地方魅力。

在展覽期間，大嵙崁文教基金會特別規劃4場主題活動《「串門子訪藝術」老屋x藝術導覽活動》、《你駕馭得了嗎?逐格動畫的影像魔術》及《「紙片大嵙崁」街區觀察與探索工作坊》開放民眾免費報名參與。