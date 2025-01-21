女士官長「頭顱被削」亡！知情人揭IDF執勤SOP　恐1原因釀憾事

▲女士官長執勤時，遭經國號戰機進氣口吸入喪命。（示意圖，與本文無關／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

空軍清泉崗基地今（21日）上午發生重大意外，一名胡姓女士官長在進行IDF經國號戰機落地關車前檢查時，被進氣口吸入喪命，造成頭顱遭削去大半，搶救後宣告不治。知情人士向媒體透露，該女士官長是機工長，負責觀測戰機狀況、實施擋輪檢查，當時可能沒注意到戰機尚未熄火，完全來不及反應就被吸入，在同袍眼前喪命。

《TVBS新聞網》報導，知情人士表示，飛機在起飛、怠速和熄火時，進氣口都有吸力，所以戰機滑行至安全區域後，是否能進出需要依照地面人員負責人指令，確認完全熄火後，作業人員才可接近；而胡姓士官長為機工長，負責在機堡內檢查戰機狀況、擋輪實施檢查，可能沒注意到戰機未完全熄火，才會被吸入。

另一方面，《自由時報》報導，專業人士說明，正常來說飛官駕機落地後，發動機的轉速僅為「待機」慢速旋轉，在放設輪擋階段更應已停妥，幾乎沒有突然加大馬力的空間，況且比起單發動機、進氣口較大的F-16戰機，經國號為雙發動機構型，裝設於機腹兩側，進氣口非常小，就算是身形嬌小的女性，要被一般慢速運轉的發動機吸入，可能性也極低。

針對這起事故，空軍司令部表示，本屬清泉崗基地上午於機庫堡執行飛機關車前檢查時，胡姓士官長因不明原因遭發動機吸入，經單位緊急送醫搶救後，仍宣告不治。空軍司令部進一步表示，對肇生此案深表哀痛與不捨，後續除配合檢、憲機關蒐證相驗及辦理法紀調查，並全力協助家屬處理善後事宜；另將通盤檢討、精進工作流程，以防類案再生。

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