中國報復川普關稅！日網罕見「一面倒力挺」：唯一有骨氣的國家

▲中共總書記習近平。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

美國宣布對華課徵104%關稅，中國官方今（9）日宣布最新對美反制措施，自2025年4月10日12時01分起，對美所有進口商品關稅提升到84%。消息傳到日本，日本網友罕見一面倒聲援中國，紛紛對於中國敢於與美國對抗的姿態表示肯定與讚賞。

中國官方9日宣布最新對美反制措施，自2025年4月10日12時01分起，對美所有進口商品關稅提升到84%。中國商務部今日發布公告，不可靠實體清單工作機制關於將護盾人工智能公司等6家「涉台軍售」美國企業列入不可靠實體清單，包括美國光子公司等12家美國實體列入出口管制管控名單，一共18家智能、軍工企業自2025年4月10日12時01分起實施。

▲日本網友幾乎一面倒為中國加油。（圖／翻攝自日本社群）

消息曝光後，過去幾乎與中國水火不容的日本網友罕見力挺，紛紛在社群表示「讓人想支持中國。川普做的事情太荒謬了，中國打算正面對抗，歐盟也應該會這麼做吧，和什麼都做不了的日本不同，真令人佩服」、「我雖然不喜歡中國，但這種態度值得保守的日本學習一下」、「我雖然討厭中國，但它能和美國正面交鋒，真的令人佩服」、「不像瞻前顧後的日本，這才是大國的樣子。不知怎麼地，讓人想為中國加油」、「唯一有骨氣的國家。我支持你，加油！」

針對中國報復川普的關稅政策，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）稍早表示，中國決定對美國祭出高達84%的報復性關稅，「是一項令人遺憾的決定，對北京來說也是一場註定失敗的策略。」另外，貝森特強調並未排除將中國企業自美國交易所下市的可能性，「所有選項都在考慮之中」。