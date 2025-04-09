指甲「月牙不見」代表生病？　醫師示警：遇2種情況宜就醫

▲ 預防醫學醫師張適恆指出，全部手指、腳趾都沒看到月牙，可以考慮檢查一下是否有貧血或腎臟問題。（示意圖／翻攝pexels）

圖文／CTWANT

在口耳相傳中，如果發現手指上指甲末端的白色「月牙」不見了，就代表你的健康可能出了問題。然而事實真的是如此嗎？預防醫學醫師張適恆指出，大部分時候沒有在指甲上看見月牙是正常的，除非全部手指、腳趾都沒看到月牙，可以考慮檢查一下是否有貧血或腎臟問題。不過他也示警，如果發現「月牙變成紅色」，或是指甲上出現多條粗細不一的黑色直條紋，就要留意身體是否出現狀況，最好及時就醫檢查。

急診科、預防醫學醫師張適恆近日在YouTube頻道上傳影片，分享關於「月牙」的知識。張適恆醫師指出，月牙就是指甲基質露出來的部分，大部分時候在指甲末端看不到月牙，只是基質沒有露出來，通常是被甲上皮，還有往前推的角質層遮住，因此看不到月牙是正常的。

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張醫師指出，臨床上的確有幾種疾病跟月牙不見有相關性，例如營養不良、貧血、慢性腎病，甚至是憂鬱症，但彼此並沒有太強的因果性，如果真有上述疾病問題，就算月牙又露出來，也不代表你的疾病會就此消失。倒是如果發現全部的腳趾、手指都沒看到月牙，可以考慮檢查一下是否有貧血狀況或腎臟方面問題。

不過，張適恆醫師提醒，如果民眾發現自己的月牙呈現紅色，可能跟類風濕性關節炎、紅斑性狼瘡等自體免疫疾病有關，也和慢性心臟衰竭、慢性肺阻塞、肝硬化有相關性。此外，如果月牙變大，也要留意是不是內科疾病或甲狀腺亢進、硬皮症等健康問題。

除了月牙之外，出現在指甲上的條紋也要當心！張適恆醫師指出，若指甲上出現直條紋，主要是因為指甲細胞老化，生長速度不平均，導致指甲沿著生長方向出現平行線。但如果在指甲上發現「棕黑色直線」，代表有一群黑色素細胞被活化，產生了很多黑色素。如果只是單一條，代表是良性的，不需要擔心，但若發現數量不只一條，甚至轉移到附近的皮膚上，粗細、長短、濃度都不太一樣的話，就要去檢查是不是惡性黑色素瘤

若是發現指甲出現橫向條紋，如果表面光滑沒有凹陷，通常是出現在有進行化療、慢性腎衰竭的病人身上。但若條紋處若出現凹陷，則可能是身體曾經在一段時間內有全身性疾病，導致指甲生長速度變緩，甚至生長暫停。如肺炎、心肌梗塞、川崎氏症、甲狀腺低下，嚴重缺乏蛋白質或鋅，甚至是生活出現重大壓力，也會造成這類現象。

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