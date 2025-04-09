　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

指甲「月牙不見」代表生病？　醫師示警：遇2種情況宜就醫

預防醫學醫師張適恆指出，大部分時候沒有在指甲上看見月牙是正常的，除非全部手指、腳趾都沒看到月牙，可以考慮檢查一下是否有貧血或腎臟問題。（示意圖／翻攝pexels）

▲ 預防醫學醫師張適恆指出，全部手指、腳趾都沒看到月牙，可以考慮檢查一下是否有貧血或腎臟問題。（示意圖／翻攝pexels）

圖文／CTWANT

在口耳相傳中，如果發現手指上指甲末端的白色「月牙」不見了，就代表你的健康可能出了問題。然而事實真的是如此嗎？預防醫學醫師張適恆指出，大部分時候沒有在指甲上看見月牙是正常的，除非全部手指、腳趾都沒看到月牙，可以考慮檢查一下是否有貧血或腎臟問題。不過他也示警，如果發現「月牙變成紅色」，或是指甲上出現多條粗細不一的黑色直條紋，就要留意身體是否出現狀況，最好及時就醫檢查。

急診科、預防醫學醫師張適恆近日在YouTube頻道上傳影片，分享關於「月牙」的知識。張適恆醫師指出，月牙就是指甲基質露出來的部分，大部分時候在指甲末端看不到月牙，只是基質沒有露出來，通常是被甲上皮，還有往前推的角質層遮住，因此看不到月牙是正常的。

[廣告]請繼續往下閱讀...

張醫師指出，臨床上的確有幾種疾病跟月牙不見有相關性，例如營養不良、貧血、慢性腎病，甚至是憂鬱症，但彼此並沒有太強的因果性，如果真有上述疾病問題，就算月牙又露出來，也不代表你的疾病會就此消失。倒是如果發現全部的腳趾、手指都沒看到月牙，可以考慮檢查一下是否有貧血狀況或腎臟方面問題。

不過，張適恆醫師提醒，如果民眾發現自己的月牙呈現紅色，可能跟類風濕性關節炎、紅斑性狼瘡等自體免疫疾病有關，也和慢性心臟衰竭、慢性肺阻塞、肝硬化有相關性。此外，如果月牙變大，也要留意是不是內科疾病或甲狀腺亢進、硬皮症等健康問題。

除了月牙之外，出現在指甲上的條紋也要當心！張適恆醫師指出，若指甲上出現直條紋，主要是因為指甲細胞老化，生長速度不平均，導致指甲沿著生長方向出現平行線。但如果在指甲上發現「棕黑色直線」，代表有一群黑色素細胞被活化，產生了很多黑色素。如果只是單一條，代表是良性的，不需要擔心，但若發現數量不只一條，甚至轉移到附近的皮膚上，粗細、長短、濃度都不太一樣的話，就要去檢查是不是惡性黑色素瘤

若是發現指甲出現橫向條紋，如果表面光滑沒有凹陷，通常是出現在有進行化療、慢性腎衰竭的病人身上。但若條紋處若出現凹陷，則可能是身體曾經在一段時間內有全身性疾病，導致指甲生長速度變緩，甚至生長暫停。如肺炎、心肌梗塞、川崎氏症、甲狀腺低下，嚴重缺乏蛋白質或鋅，甚至是生活出現重大壓力，也會造成這類現象。

延伸閱讀
樂天吃好差1／熱炒店接伙房　胡蘿蔔夾塑膠片
發現妻「去淡水墮胎」以為戴綠帽怒提告　人妻喊冤：只是幻想文
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
589 2 1975 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／中華隊「經典賽分組出爐」！有望對戰大谷翔平
鄭宗哲大聯盟首秀全台熬夜應援！帥氣封面亮相、穿西裝上班路曝光
快訊／台中死亡車禍！一男喪命
中國全面反擊！警告民眾赴美旅遊、留學「做好風險評估」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

指甲「月牙不見」代表生病？　醫師示警：遇2種情況宜就醫

世新大學攜手國家地理雜誌　青少年攝影工作坊推動影像教育新模式

比手掌大雞排50元逆勢降價！萬人激推彰化良心炸雞店：超好吃

機車路權團體不滿「駕照考訓」會議未受邀　公路局：5月還有一場

AIT創新中心「被趕出松菸？」北市府、AIC出面說明了

13款免費下載！LINE貼圖「1用途」撐過股災

今晚鋒面通過「雨炸全台」　周末雨區擴大再降溫

突收好市多「自動續約簡訊」　他怒喊被硬上！遭網打臉：你同意的

20歲男員工暴打女店長「拳拳要她死」！主廚切菜不救：乾我什麼事

童年「2種才藝沒用處」　他驚還能開課！網吵翻：真的有用

花10年打造 #大里溪橋下小人國 ！景點遭破壞...阿公不敢再去 #台中

上百道菜色吃到飽！直擊全台最大間我家牛排

【是誰的假睫毛？】男友被問到露出痛苦面具XD

許允樂遭長期抹黑「崩潰到胃出血」　張兆志怒揭主謀「是30年好友的老婆」

【猴友誼】男意外跟獼猴成為朋友 牠爬上肩幫抓蝨畫面超有愛～

【自己都聽不下去】李多慧中文教唱應援曲　突笑場自虧：好難聽

GD：李洙赫你到底要不要唱～　錄音室上演真實好友鬥嘴

【誰也不讓誰】2車匯入匝道併排行駛險釀碰撞

【1人1碗】阿嬤出招想多拿試吃！老闆無奈攔不住

台女狂搖 #櫻花樹 拍美照！他看傻：日本人都制止了

指甲「月牙不見」代表生病？　醫師示警：遇2種情況宜就醫

世新大學攜手國家地理雜誌　青少年攝影工作坊推動影像教育新模式

比手掌大雞排50元逆勢降價！萬人激推彰化良心炸雞店：超好吃

機車路權團體不滿「駕照考訓」會議未受邀　公路局：5月還有一場

AIT創新中心「被趕出松菸？」北市府、AIC出面說明了

13款免費下載！LINE貼圖「1用途」撐過股災

今晚鋒面通過「雨炸全台」　周末雨區擴大再降溫

突收好市多「自動續約簡訊」　他怒喊被硬上！遭網打臉：你同意的

20歲男員工暴打女店長「拳拳要她死」！主廚切菜不救：乾我什麼事

童年「2種才藝沒用處」　他驚還能開課！網吵翻：真的有用

迎母親節　統領廣場推出桃園首店、特惠抽大獎

爐主攻城獅力退戰神！直播卻屢次「黑畫面」　TPBL官方解釋原因

經典賽分組出爐！台灣與日、韓同組　有望對戰大谷翔平

神級吐槽？勇士主帥暫停時突向自家射手介紹：那是柯瑞啊

前美商務部官員建議：台灣與他國結盟、不要一下就把底牌亮出

指甲「月牙不見」代表生病？　醫師示警：遇2種情況宜就醫

合作10年金塊主帥被炒！約基奇動向受矚　湖人成最熱門下家

鄭宗哲大聯盟首秀全台熬夜應援！帥氣封面亮相、穿西裝上班路曝光

川普瘋了嗎？　論「貿易」當做一種國家權力展示的手段

快訊／台中南屯死亡車禍！行人「穿越馬路遭撞」　送醫不治

【是誰的假睫毛？】男友被問到露出痛苦面具XD

生活熱門新聞

他負120萬快掛了！苦主「被1檔害慘」：賠100多萬

快訊／國家警報響！發生有感地震　台北感受搖晃

20歲男員工暴打女店長！主廚切菜不救：乾我什麼事

男友「吸太大力」出事！嫩妹親熱一半中風倒地

快訊／9:53宜蘭蘇澳規模5.8地震　最大震度4級

明天午後鋒面報到　雨勢「由北往南」炸全台

美對陸重課104%！他曝是好事「結果一堆台灣廠商崩潰」

58歲美魔女涉詐欺！　臉書、IG一夜被停權崩潰

快訊／國家警報響了！09:53地震太有感

樂天桃猿球員「伙食竟比犯人差」！母公司苛扣預算

詹惟中預言川普下場...強調：不是詛咒

雷雨鋒面今晚掃全台　「下最大」地區曝

最美禮生自揭被當人球　大尺度「賺快錢」

遭控惡意解約！Q Burger曬調查證據：明顯違約

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

川普提台積電：不來美國建廠課100%關稅

川普「對等關稅」生效　對台影響一次看

王思佳老公爆「其實是司機」不是富商

「全聯先生」消失2年多…近照曝光帥成這樣

陸商務部：對美追加訴訟

獨／麥當勞少女遭性侵亡　主管全身而退原因曝

正妹實習醫捷運斷片！慘被7旬翁溫泉旅館性侵

他負120萬快掛了！苦主「被1檔害慘」：賠100多萬

快訊／國家警報響！發生有感地震　台北感受搖晃

20歲男員工暴打女店長！主廚切菜不救：乾我什麼事

玖壹壹師弟持毒＋販毒遭收押　經紀公司強硬回應

7度性侵大哥16歲孫女　假名醫遭黑幫追殺

快訊／總統府怒列資料：赴美談判旅費、扶持產業預算　被藍白凍刪了！

新光三越氣爆原因大逆轉　瓦斯總開關沒關

上膛實彈舉T91步槍瞄準長官　中士被起訴

更多

最夯影音

更多

花10年打造 #大里溪橋下小人國 ！景點遭破壞...阿公不敢再去 #台中

上百道菜色吃到飽！直擊全台最大間我家牛排

【是誰的假睫毛？】男友被問到露出痛苦面具XD

許允樂遭長期抹黑「崩潰到胃出血」　張兆志怒揭主謀「是30年好友的老婆」

【猴友誼】男意外跟獼猴成為朋友 牠爬上肩幫抓蝨畫面超有愛～

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面