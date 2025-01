川普宣誓就職　小兒子「1舉動」征服網友：他以後會成為總統

▲川普的小兒子巴倫在就職典禮上成為矚目焦點,下同。(圖/路透)

記者葉睿涵/編譯

在川普宣誓就任美國第47任總統的典禮上,他18歲的小兒子巴倫卻意外成為了矚目焦點。巴倫在典禮上禮貌地與即將離任的拜登和賀錦麗握手,展現了教養與風範,被外界譽為「真正的紳士」。

據《每日郵報》報導,川普20日在國會大廈圓形大廳正式宣誓就職。妻子梅蘭妮亞(Melania Trump)手持林肯在1861年就職時使用的《聖經》,以及川普母親的傳家寶《聖經》,為川普完成美國總統就職儀式。

儀式結束後,川普的小兒子巴倫主動與即將卸任的拜登和賀錦麗握手,姿態優雅、氣度非凡,被外界視為是權力「和平交接的象徵」,讓不少網友大讚他「成熟有禮」、「教養良好」。

Barron Trump just shook hands with Joe Biden and Kamala Harris



This kid will be our President one day.



Bet on it. pic.twitter.com/wzT10qf7F0