川普宣誓就職　小兒子「1舉動」征服網友：他以後會成為總統

▲川普的小兒子巴倫在就職典禮上成為矚目焦點，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

在川普宣誓就任美國第47任總統的典禮上，他18歲的小兒子巴倫卻意外成為了矚目焦點。巴倫在典禮上禮貌地與即將離任的拜登和賀錦麗握手，展現了教養與風範，被外界譽為「真正的紳士」。

據《每日郵報》報導，川普20日在國會大廈圓形大廳正式宣誓就職。妻子梅蘭妮亞（Melania Trump）手持林肯在1861年就職時使用的《聖經》，以及川普母親的傳家寶《聖經》，為川普完成美國總統就職儀式。

儀式結束後，川普的小兒子巴倫主動與即將卸任的拜登和賀錦麗握手，姿態優雅、氣度非凡，被外界視為是權力「和平交接的象徵」，讓不少網友大讚他「成熟有禮」、「教養良好」。

Barron Trump just shook hands with Joe Biden and Kamala Harris



This kid will be our President one day.



Bet on it. pic.twitter.com/wzT10qf7F0 — Nick Sortor (@nicksortor) January 20, 2025



不少人認為，巴倫所展現的成熟與教養源自於母親梅蘭妮亞的悉心栽培，認為梅蘭妮亞將兒子培養成了一名「真正的紳士」，「梅蘭妮亞無疑是一位偉大的母親」。由於此前有傳言指出，巴倫未來有意步入政壇，因此也有網友期盼這位備受矚目的年輕人之後也能像他的父親一樣，成為美國的領袖。

An adorable video of Barron Trump playing with sister Ivanka Trump's son Theodore during his dad's 2017 inauguration has resurfaced - and it's extremely sweet. Dailymail pic.twitter.com/6vhJiAHjIT — Karli Bonne (@KarluskaP) November 23, 2024

報導稱，巴倫當天的外形引人注目，他穿著黑色長大衣、白襯衫與紫色領帶，造型簡潔而典雅，他的新髮型與高達2公尺的身高也使他成為全場焦點。不少人將巴倫從容的表現與他8年前在父親就職典禮上和小外甥玩鬧一幕相提並論，表示「當年的小男孩真的長大了」。