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地震狂搖！苗栗大鹿林道東段7.6K巨石坍塌　恐怖畫面曝光

▲雪霸國家公園的大鹿林道因地震發生巨石坍方災害，管理處正請包商搶通中。（圖／雪霸處提供）

▲雪霸國家公園的大鹿林道因地震發生巨石坍方災害，管理處正請包商搶通中。（圖／雪霸處提供、下同）

記者楊永盛／苗栗報導

今（21日）天凌晨嘉義大地震造成不少災情，雪霸國家公園、苗栗縣泰安鄉的大鹿林道步道東段7.6K處，發生大坍方落石阻礙通行，目前正由廠商搶通當中，雪霸處呼籲山友小心通過該區域。

雪霸國家公園管理處指出，今天凌晨發生的地震後，上午巡山員接獲通報，指大鹿林道東線步道7.6K發生了較大坍方落石，經過現場勘察，數噸重的巨石阻礙通行，壓毀邊坡的鋼索護欄，幸好未造成人員傷亡。

雪霸處說，目前正由開口合約廠商先行清出通道，呼籲行經該處的山友小心通過，要求廠商盡速搶通並完成搶修。

▲雪霸國家公園的大鹿林道因地震發生巨石坍方災害，管理處正請包商搶通中。（圖／雪霸處提供）

▲雪霸國家公園的大鹿林道因地震發生巨石坍方災害，管理處正請包商搶通中。（圖／雪霸處提供）

雪霸處指出，大鹿林道東線從0.3公里至馬達拉溪登山口長度為19公里，沿途有多處起伏路段或顛簸地形，經調查東線1.1k~2k、8.45k~8.55k、11.7k~12k、16.7k~16.8k等4處為較具潛在崩塌或危木崩落的風險路線。

另外，6.4k陡坡及17~19k有礫石長坡須多加注意，尤其是攀登大霸尖山下山後須面對長距離的緩上坡路程致使體力下降，若騎乘腳踏車自行車更是潛藏意外發生的風險，希望全民共同做好風險管理，降低意外的發生並減少救難資源的付出。

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