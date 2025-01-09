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男重裝登山摔傷又丟手機　衛星通訊裝置發報SOS！黑鷹吊掛救回

記者楊永盛／苗栗報導

登山客善用衛星通訊追蹤裝置保命！一名黃姓登山客1月4日獨自攀登苗栗縣大鹿林道，7日疑似迷路、腿部受傷，更要命是手機還弄丟，幸好透過衛星通訊裝置向家屬發報SOS求救訊號，消防局接獲報案偕同保七總隊等友軍，8日上午徒步地面救援。後來，黃男發報座標後，空勤總隊直升機也在8日上午10時26分，順利吊掛黃男後送到台中就醫。

▲苗栗消防局出動地面部隊跋山涉水，頂著低溫進山要搜救黃姓登山客。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲苗栗縣消防局出動地面部隊跋山涉水，頂著低溫進山要搜救黃姓登山客。黑鷹直升機將他吊掛救出送醫。（圖／消防局提供，下同）

苗栗縣消防局今天指出，7日上午接獲黃姓登山客（38歲）家屬報案，指1月4日獨自重裝攀登大鹿林道西線起點入山，但7日家屬的留守平台接獲SOS求救訊息，指黃男在東陽山往佳人山途中迷失方向，腿部受傷、手機遺失也缺糧，急需要救援。黃男也透過inReach裝置發出受困位置的座標。

▲苗栗消防局出動地面部隊跋山涉水，頂著低溫進山要搜救黃姓登山客。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲苗栗消防局出動地面部隊跋山涉水，頂著低溫進山要搜救黃姓登山客。（圖／記者楊永盛翻攝）

消防局第五大隊會同林業署、雪霸管理處及保七總隊第五大隊共計9人，8日清晨6時動身步行前往搜索，消防局同步向空勤總隊申請黑鷹直升機，10時26分順利將黃男救上直升機，吊掛至台中清泉崗機場後送沙鹿梧棲童綜合醫院。

▲苗栗消防局出動地面部隊跋山涉水，頂著低溫進山要搜救黃姓登山客。（圖／記者楊永盛翻攝）

而地面救援人員頂著低溫跋山涉水，途中接獲黃男成功獲救訊息，雖然尚未跟傷患接觸，因山區低溫接近0度，安全起見就地在馬達拉溪營地紮營過夜，今天一早折返，搜救人員下午1時19分安全抵達雪霸國家公園雪見管理中心。

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