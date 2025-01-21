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吵架後竟潑鹽酸洩憤！害老公左眼失明　桃園狠婦被起訴

▲桃園市朱姓女子去年4月間清晨與郭姓丈夫起口角，心有不滿竟持浴室洗廁用鹽酸朝躺在床上丈夫身上潑灑，導致臉部、頸部與身體約30%外傷性灼傷，經送醫急救後，造成左眼永久性失明等傷害。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲朱姓女子去年4月間清晨與郭姓丈夫起口角，竟持浴室洗廁用鹽酸朝躺在床上丈夫身上潑灑。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市朱姓女子與郭姓丈夫感情不睦，去年4月間清晨2人起口角，朱女見丈夫睡回籠覺躺在床上，竟持浴室洗廁用鹽酸朝躺在床上丈夫全身潑灑，導致臉部、頸部與身體約30%外傷性灼傷，經送醫急救後，造成左眼永久性失明與右眼視力受損等重傷害；桃園地檢署複訊時，朱女辯「無殺人之意」，檢方偵結依家庭暴力之重傷害罪嫌提起公訴。

檢警調查，56歲的朱姓女子與郭姓男子為夫妻關係，去年4月間某日清晨5時50分許，2人因細故起口角，郭男吵了幾句後回床上繼續就寢，朱女仍餘怒未消，跑到浴室拿洗廁用鹽酸朝躺在床上的郭男全身潑灑，導致其臉部；頸部、軀幹與四肢與雙眼有化學性灼傷。

郭男受傷後趕緊到浴室沖水，再跑到戶外大聲求援，社區鄰居見狀趕緊打電話給119求助，經送醫急救後造成左眼永久性失明、右眼僅能感受光線能力嚴重減損視覺之傷害，案經大溪警方偵辦將朱女移送桃園地檢署偵辦。

檢方複訊時，朱女坦承犯行，辯稱「一時氣憤，並無殺害當事人之意」，檢方根據警方提供現場照片、醫院診斷證明與被害人證詞，確認朱女並無殺害被害人之原意，但朱女犯行明確，檢方偵結依家庭暴力之重傷害罪嫌提起公訴。

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