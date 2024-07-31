航班剛起飛就吵架！暴力尪機上痛扁妻1hr　愛爾蘭航空緊急降落

▲愛爾蘭航空一架班機因機上乘客吵架而被迫改降法國。非涉事航班。（圖／翻攝自愛爾蘭航空官網）

記者葉睿涵／綜合報導

愛爾蘭航空飛往西班牙的EI738航班，7月26日從都柏林起飛後，機上一對夫婦居然在機上吵個不停，導致飛機進入緊急狀態，被迫改降法國，讓警方介入調停，而相關班機也在延誤2小時候才終於抵達目的地。

據《獨立報》報導，這架航班26日晚間起飛不久後，乘客中的一對夫妻就突然在機上發生爭執，2人吵了一個小時都停不下來。期間，空服員也曾嘗試介入，安撫2人的情緒並試圖調停紛爭，不過這對夫婦不僅沒有停止爭吵，反而還演變成了暴力衝突。

Aterrizaje de emergencia en Francia del avión donde viajaba un equipo de rugby de Palma



Jugadores y familiares venían de participar en un campus de tecnificación en Berlín cuando un británico agredió a su mujer en la aeronave pic.twitter.com/kctI6e1AXC — El Perímetro (@elperimetrotv) July 29, 2024

眼見事情開始走向不可收拾的地步，機組人員立即宣布緊急呼叫代碼7700，以「機上發生嚴重問題」為由頒布緊急狀態，並在飛機起飛2小時45分鐘後改降法國南特機場。

抵達後，當地警方登上飛機，並以家庭暴力為由逮捕對妻子施暴的男乘客，而受傷的妻子也被要求下機，送醫治療。網上流出的畫面顯示，這名男子被警方帶走時，機上乘客都發出了歡呼聲。相關航班在法國延誤了2個小時後，重新起飛前往馬略卡島的帕爾馬機場，並在隔天凌晨1時抵達目的地。