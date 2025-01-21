公視預算「9億爆增至23億」！多國公共媒體不靠政府：避免政治力影響

▲公共電視今年預算從去年的9億，爆增到23億元。（圖／翻攝自Facebook／公視粉絲團）

圖文／CTWANT

國民黨立委陳玉珍日前提案刪除公視23億元預算引發爭議，最後讓步只刪2300萬。對此，公視昨（20日）也在臉書發文解釋，為何預算要從9億暴增到23億元，並公開了23億元的使用去向。不過放眼國際，許多公共媒體都不靠政府預算，而是依賴人民稅收或版權及廣告收益，為的就是避免政治力介入。

臉書粉專「公視粉絲團」昨發文宣布「公廣集團經費開箱！」並表示近日網友們對於公視預算從9億增加到23億，有許多詢問，因此在此進行說明。公視指出，文化部114年編列捐贈給財團法人公共電視文化事業23億預算，涵蓋公共電視台9億、公視臺語台8億905.1萬、小公視6億。

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另外，公廣集團尚有國際影音平台（TaiwanPlus）補助款8.5億，客委會編列的客家電視台6億，「公廣集團各平台對於所有經費都謹慎使用，務求效益極大化，以不負全民所託。」粉專還在留言區補充，「公視人生劇展，20多年來是許多台灣導演編劇的第一部，也或許是第一步，請大家支持公視年年出品優質單元劇作」、「我們預算還要營運『基本上免付費』的OTT影音平台公視+。」

貼文曝光後引發網友熱議，「公視加油」、「公視辛苦了」、「支持公視」、「公視節目優質，影劇有深度！對比其他國影劇的預算而言，公視的預算真的是很有限，還能製作出那麼多膾炙人口的影劇、節目，真的很不簡單！」「加油啊，你們很多影集都很棒的。」

不過也有網友認為，「果然刪的很正確，公視加油」、「不要當綠側異~不就沒事了」、「給你的預算是來自我的血汗錢，憑什麼不能刪」、「可見多了不少肥缺想分這些預算」、「支持刪除公視法，讓公視可以自立自強，踏上符合使用者付費的道路」、「大內宣啊！然後民進黨發動仇恨式大罷免之後，在公視極力推播啊，又不是沒前例。基隆市打臉公視，打的還不夠響嗎？」

事實上，各國公共媒體的主要財政來源，幾乎不是靠政府補助和預算，而是直接透過人民的稅收（例如公共電視稅、廣播稅等），或是版權及廣告收益，以此避免公共媒體遭到黨派立場及政治力影響，具體案例包括英國BBC、英國Channel 4、法國France 24、芬蘭Yle、日本NHK等等。

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