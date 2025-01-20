高雄冬日遊樂園「25項設施」免費玩　吉伊卡哇1／25現身愛河灣

▲高雄冬日遊樂園「25項設施」免費玩到翻。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

「2025 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」將於1月25日至2月16日在高雄港16-18號碼頭登場，高雄市長陳其邁今（20）日搶先開箱週邊遊樂設施，現場多達25項設施免費讓小朋友玩到翻。陳其邁也預告，愛河灣將規劃吉伊卡哇主展區，並透露將有氣球裝置，請大家拭目以待。

▼陳其邁搶先開箱高雄冬日遊樂園，25項設施免費玩到翻。（圖／記者賴文萱攝）

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今年高雄燈會特別邀請了吉伊卡哇作為主角，配合吉伊卡哇的到來，大朋友、小朋友都非常喜歡的冬日遊樂園，今年也規劃25項遊樂設施，包括16座機械設施，其中有6項是全新登場，另外還有氣墊等相關的遊樂設施。

陳其邁今天到場搶先與小朋友共同開箱遊樂設施，他表示，活動期間也會安排一些街藝等不同的親子展演，就是希望大家能夠在冬天的時候來到高雄。

▼陳其邁搶先開箱高雄冬日遊樂園，25項設施免費玩到翻。（圖／記者賴文萱攝）

至於備受期待的吉伊卡哇燈會將如何呈現？陳其邁透露，在吉伊卡哇的部分會有多項活動，目前先容他做一點保留，但從開幕到閉幕之間，會串連吉伊卡哇故事中的各種主題，以冬日遊樂園為劇場的概念，希望大家都能有一個非常愉快的冬日假期。

副市長李懷仁則表示，吉伊卡哇的部分，在水上和陸上都有相關的設置，尺寸絕對和黃色小鴨有一較高下的機會。另外，市府也有規劃吉伊卡哇快閃店，並邀請正版的授權商下來，還有開發高雄的活動限量商品，一定會讓各位吉友們買得很開心。