2025年居家財位在這裡　專家傳授十大招財風水撇步

▲ 居家風水在新的一年可以動一動。（示意圖／istock）

圖文／CTWANT

台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙教授指出，地理風水對人的影響很大，而且地運、宅運並非一成不變，而是會隨著九大行星的運轉，產生不同的變化，因此，在每個新的一年可要這注意磁場的變化，以達到趨吉避凶。藉著農曆新年前的大掃除，建議大家可以針對2025年居家風水，適度地進行調整。

首先，站在家裡或公司室內格局的正中央，使用指南針或羅盤找出正確的東南西北方；想不想利用居家、商店或辦公環境的擺設，提升自己的好運呢？以下提供2025年投資獲利旺財、開運風水如何佈置？

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一、「財帛星」旺財

每年不同方位，2025年「財帛星」在西南方，「財帛星」主掌財運、投資獲利，開設公司、工廠、店面的董事長，或買股票、基金的一般投資人或賣車子、保險、不動產等需要業績的從業人員，可在此方放置「催財轉水」的流水盆，或者擺設聚寶盆、水晶洞，可提升業績，增進財源，財運亨通。

二、「聚財位」守財

客廳斜對角L形角落，也就是「藏風聚氣」的位置，就是「聚財位」，擺設財神爺、彌勒佛、水晶球、水晶洞、錢母、財神符。該財位有什麼要特別注意得地方呢？

不可在該位置開門，否則就沒有財位。

該位置不可為走道。

不可放置會震動的東西，如喇叭。

不可放置干擾磁場的器具，如電話總機、電磁爐。

不可放置會蒸發的東西，如熱水瓶。

不可放置污穢的東西，如垃圾。

若違反了以上其中一項，可就會讓您「漏財」，甚至「無財」，豈可不重視！

三、「財位」光明

財位都在角落，若室內的照明不足，往往會顯得較為昏暗，財位昏暗就象徵著未來的財運昏暗，因此可以準備一盞光明燈，隨時照亮財位，讓財運之路光明。此外，也可以準備一盞鹽燈，藉此吸收水分、降低濕氣，還可以強旺整個空間的財氣。古代鹽是珍貴物品的象徵，因此能代表錢財，所以非常適合擺放在財位上，鹽燈放置需要注意的是，務必要保持常亮，若沒有開燈，鹽燈會因為空氣水分潮濕而融化，也象徵財運黯淡無光。

四、開運飾品旺財

2025年歲次乙巳年，木蛇年，蛇又稱小龍，「龍」有一種騰雲駕霧、穿天入地、變幻莫測、呼風喚雨的神祕正氣，彰顯無所畏懼、無可阻擋、無所不能的精神。與龍有關的很多成語，龍騰虎躍、生龍活虎、龍飛鳳舞、龍馬精神，彰顯的就是一種活力、力量、吉祥、正義、興旺、昂揚向上的靈氣。

在中國古代，「龍」是皇帝的象徵，代表著帝王「九五至尊」的威嚴和權力；是神聖、尊貴、權力、智慧，能為人們帶來祥瑞和好運，保佑平安健康、事業順利、家庭幸福，能招貴人、防小人、旺財富。今年開運招財吉獸是龍，可以將其擺設在「聚財位」、大門口內或外，面向外招財。

五、客廳要乾淨整齊

客廳是對外溝通的樞紐，不管客廳是否金碧輝煌，還是簡單清爽，一個乾淨整齊的客廳，才能讓家人住得舒適，讓客人感受溫馨。客廳的整潔與否，同時也暗示著主人的好客與否。好客的人家總會將客廳佈置得舒適大方，能讓客人有賓至如歸的感覺。不管客廳是否簡單，舒適大方的客廳肯定會讓客人更願意到您的家中做客，反之，如果客廳髒亂不堪，客人又怎麽會願意經常過來做客呢？因此，要隨時保持客廳的乾淨整齊，避免在客廳堆放垃圾雜物，若是客廳內有什麼東西壞了也要趕快修復，才可凝聚家人的向心力，並增強個人的財運，同時能夠營造良好的人際關係。

六、色調宜暖

色調以暖色、中性色為主，創造溫馨、浪漫、和諧。深夜中，冷色調，會讓我們感覺恐懼、不溫馨，聚集陰磁場而影響健康及家運，甚至影響家人感情。

七、宜暖黃招財

黃色為土，土生金，暖黃色的燈飾，能夠起到招財的作用，助旺我們的財運，對於偏財運也有幫助。

八、主人位不可背對大門

主人坐在沙發上要能察知門口的動靜，方能掌握家裡的動態，若主人背對大門，大門的狀況將無法掌控，有客人來訪無法立即回應，甚至已經站在主人身旁都還不知客人已到。這樣的客廳布局，會導致屋主判斷力下降，如果是做生意的人，很容易賠錢。

九、植物旺財

在客廳、餐廳、陽台種植富貴竹、招財樹、福祿桐、福木等綠色或圓葉植物，意寓節節高升、吉祥、富貴、開運，而且植物因為光線的照射，行光合作用，產生氧氣和負離子，讓房子氣場更好，頭腦更清晰，身體更健康，好運、財運跟著來！

十、放硬幣招財

大門口腳踏墊下放置268元硬幣招財、旺財。（1元、5元、10元、50元硬幣皆可以）

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