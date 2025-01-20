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【廣編】經典不敗新選擇！大小朋友都愛「元本山海苔禮盒」送禮0失誤

▲▼元本山,春節,過年,送禮,海苔,禮盒。（圖／業者提供）

▲「元本山海苔」擄獲大人小孩的味蕾。

圖、文／聯華食品提供

年節送禮，少不了元本山海苔，香脆美味輕鬆擄獲大人小孩的味蕾，年節期間免不了大魚大肉，海苔是非碳水化合物，不僅營養又健康，絕對是送禮的第一選擇。今年，元本山推出多款精美禮盒，包括復刻經典的「味付極上海苔禮盒」與超人氣「朝鮮海苔禮盒」，滿足各種送禮需求，讓每一份禮物都充滿祝福。

自民國70年推出「來自大海的恩賜」廣告以來，元本山不僅成為海苔市場的領導品牌，更以健康、美味與吉祥的寓意，「元本山味付極上禮盒」融合復古紅、藍、金相間的海浪元素，搭配象徵豐收與財運的惠比壽福神，傳遞滿滿吉利的新年祝福，讓送的人體面，收的人開心。如果想嘗試不同的風味，那麼金黃外裝和迎春粉裝的「元本山朝鮮海苔禮盒」是不能錯過的選擇。選用韓國海域的優質海苔，麻油清香與燒烤風味，口感香脆誘人，完美吃到正宗韓式風味，保證大家都愛！

元本山的「安心履歷」溯源系統，讓每份海苔的資訊都清晰透明。消費者只需掃描包裝上的QR Code，即可查詢海苔的產地、營養成分和檢驗報告，讓送禮者安心，收禮者放心。超商、全聯、量販、電商等店鋪皆可購買、且有多款不同口味與選擇！元本山禮盒上能使長輩歡心、下能滿足孩子需求，傳遞健康、誠意與安心，成為大家年節送禮祝福的靠山。

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元本山春節過年送禮海苔禮盒

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