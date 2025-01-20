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明晨再凍一波「雲林以北探10度」　小年夜又有強烈冷氣團

▲中央氣象署發布低溫特報。（示意圖／ETtoday資料照）

▲中央氣象署發布低溫特報。（示意圖／ETtoday資料照）

記者陳嘉恩／台北報導

中央氣象署預測，明（21日）晨強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地天氣偏冷，白天起強烈大陸冷氣團減弱，氣溫回升，西半部日夜溫差大；台灣各地及澎湖、金門、馬祖為晴到多雲，僅東半部地區有零星短暫雨。後天起各地回溫，預計27日（小年夜）前後將再有一波冷空氣南下，強度可能達到強烈大陸冷氣團。

氣象署預報員曾昭誠說，明天台灣的天氣會跟今天相當類似，都還是屬於大陸冷氣團影響的天氣，各地早晚偏涼，白天可能溫度會稍微回升。

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曾昭誠指出，溫度部分，明天清晨會受到冷空氣影響，在整個大台北一直到雲林地區的近山區，可能都還是會有10度以下低溫發生，氣象署也針對這些地方發布低溫的黃色燈號，至於在其他地方，普遍來說清晨低溫都在11、12度左右，所以大家清晨外出時要多加保暖，避免著涼。

▲▼0120天氣下午圖卡。（圖／氣象署提供）

▲今晚到明晨低溫提醒。（圖／氣象署提供）

在降雨部分，曾昭誠說，台灣附近今天開始轉乾，所以今天晚上到明天清晨，主要只有迎風面的基隆北海岸到東半部有一些部分的降雨，但是整體的降雨趨勢已經趨緩非常多，明天白天也類似，白天各地大部分都是晴到多雲，只有在東半部有部分的降雨，至於在外島也是晴朗的天氣。

▲▼0120天氣下午圖卡。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

氣象署預測，後天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升，各地早晚天氣仍涼，西半部日夜溫差大；周三到周四有中層雲層移入，東半部地區及中部以北山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

周五起受東北季風影響，北部、東北部及東部天氣轉涼，其他地區早晚亦涼；這波東北季風水氣較多，並且有一些中層雲系影響，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

氣象署指出，預估26日到29日（年初一）會有大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下及影響，各地天氣明顯轉冷；27日（小年夜）北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，28日（除夕）、29日東半部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，惟後期冷空氣強度預報不確定性較大，請注意氣象署最新天氣資訊。

資料來源：氣象署

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