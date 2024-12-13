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大排長龍！桃園景福扶輪社辦捐血活動　民眾響應熱絡

▲桃園景福扶輪社辦捐血活動

▲桃園景福扶輪社社長沈亨通(左)捐贈2000個空血袋給新竹捐血中心。(記者楊淑媛攝)

記者楊淑媛／桃園報導

國際扶輪3502地區桃園景福扶輪社、13日在蘆竹區特力家居桃園館前廣場，舉辦「你捐血‧我捐助」公益活動，一早即吸引許多民眾大排長龍，原預定單日募集650袋熱血，因捐血民眾出奇熱絡，下午3點即達標，捐血人數陸續排隊，民眾的熱情令主辦方相當感動。

▲桃園景福扶輪社辦捐血活動

▲桃園景福扶輪社辦捐血活動，民眾響應熱絡。(記者楊淑媛攝)

桃園景福扶輪社社長沈亨通、捐血活動主委江衍立表示，景福社今年度舉辦三場盛大公益活動，分別是10月間舉辦的公益黃金飾品展、慈善盃高爾夫球賽以及歲末年終今日舉辦的捐血活動。

▲桃園景福扶輪社辦捐血活動

▲捐血車內的捐血民眾。(記者楊淑媛攝)

捐血活動則是景福社首次舉辦，因為擔心捐血人數不如預期，所以只申請3部捐血車，未料上午9:30開始即有許多民眾排隊，人龍最長多達100餘人，一名參與活動的地方熱心人士說，這是他見過捐血活動，響應最熱絡的一次。

桃園景福扶輪社社長沈亨通、活動主委江衍立說，為了鼓勵民眾踴躍捐血，這次景福扶輪社號召企業贊助各式民生用品，有電影票、全聯禮券、燕麥片、衛生紙、雞蛋等物品，民眾只要完成捐血，就可帶回總價近千元的捐血贈品。

▲桃園景福扶輪社辦捐血活動

▲沈亨通(左)和江衍立(右)手拿許多企業贊助的各式民生用品，謝謝捐血人。(記者楊淑媛攝)

除了號召民眾捐血助人，景福社這次還特別規劃，只要民眾捐血250C.C.，景福社就會對等捐出300元，總捐出金額將分別支持台北醫學大學附設醫院小兒科、桃園市幸福國中跆拳道隊，及妥瑞氏症協會，另外再捐出2000個空血袋給新竹捐血中心。

▲桃園景福扶輪社辦捐血活動

▲金樹機構董事長張福源(右七)感謝景福社邀請，一起做公益。(記者楊淑媛攝)

江衍立說明，捐出的款項主要將協助台北醫學大學附設醫院小兒科重症病房購置要價180萬元的「一氧化氮機」，幫助早產兒順利呼吸;另外，支持桃園市幸福國中跆拳道隊護具更新、支持一直以來為孩童身心健康努力的妥瑞氏症協會，希望透過這場捐血活動拋磚引玉，吸引更多民眾共同來關心。

對於熱心企業支持捐血活動，贊助很多營養品，致贈捐血者，景福社友共同表示，大家一起做公益，感恩又感動。

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