公益捐血「送烤香腸+800牛排券」人潮爆滿　煙太大狂被檢舉失火

▲恆大獅子會日前辦捐血活動，準備600條烤香腸以及800份赤鬼牛排券，吸引爆滿人潮，結果因為烤煙讓附近住戶誤以為失火，頻頻報案。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

為呼籲大家挽袖捐血舒緩血荒問題，台中市恆大獅子會日前舉辦愛心公益捐血活動。恆大獅子會創會長、同時也是科技公司董座趙令澤豪捐50萬元，準備牛排券、甚至加碼抽電視、冰箱等，鼓勵民眾前來捐血，現場還有烤香腸、薑母鴨等美食，人潮擠爆捐血中心，當天募得破720袋熱血創下紀錄。不過排隊民眾太多，香腸烤爐忙到停不下來，烤爐狂冒煙，讓附近民眾誤以為失火，還打了好幾通電話報案，讓趙令澤既無奈又好笑。

▲趙令澤自豪表示，活動當天共募集720袋熱血，創下紀錄，也感謝民眾熱情響應。（圖／記者游瓊華攝）



趙令澤表示，總共準備了800份赤鬼牛排券，來捐血的民眾捐血250c.c.就可以獲得1客赤鬼牛排套餐、捐血500c.c則可獲得2客；另外還加碼贈品，包括50寸液晶電視、小型冰箱、烤箱以及黃金徽章等。

但天冷，吸引人的除了好禮之外，還有熱騰騰的烤香腸以及薑母鴨、麻油雞等美食。趙令澤透露，當天一早就有不少熱血民眾排隊，他們準備了600條香腸備戰，結果人潮太多，烤爐幾乎停不下來，由於當地是住宅區，濃煙不斷冒出，不少住戶以為發生火警或以為他們違規營業，結果不斷打電話報案，讓他無奈又好笑。

▲即便天冷，民眾愛心也不落人後，排隊等著領美食，也等著挽袖捐血。（圖／記者游瓊華攝）



當天因民眾太過踴躍，600條香腸中午過後就全被領完，中港捐血中心也多出一台捐血車支援活動。趙令澤指出，最後當天一共募得720袋熱血，不僅創下恆大獅子會紀錄，也創下中港捐血中心單日新紀錄，感謝民眾都熱情響應，體現了恆大對社會公益的努力與承擔，也希望通過這樣的活動，能夠鼓勵更多人加入捐血行列，攜手為社會貢獻一份力量。