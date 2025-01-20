年收240萬偷40元高麗菜！碩男硬拗「廚餘」反控設局　法官聽不下去了

▲北市郭姓男子擁碩士學歷且年收高達240萬，卻偷40元高麗菜遭判刑。（示意圖／Unsplash）

記者黃宥寧／台北報導

北市士林區1名郭姓男子行經某便當店，見門口塑膠籃內放有高麗菜，便徒手取走1顆後迅速離去，不料這一幕被鄰居目擊並拍照存證後報警處理。法院審理時，郭男稱「我以為是廚餘」，還反指便當店設局，引誘他人拿取以此提告索賠。士林地院認郭男擁碩士學歷，年收入240萬元，應具備基本判斷能力，故依竊盜罪處拘役20日，可易科罰金。

年約50歲郭姓男子2023年7月24日上午7時許左右，在某便當店前，徒手竊取該便當店放置在該店門前塑膠籃內的高麗菜1顆（價值新台幣40元），不料這一幕被鄰居目睹，鄰居隨後尾隨至附近摩斯漢堡店，拍照存證後通知便當店負責人吳姓店長。

吳姓店長氣炸報警處理，警方調閱監視器畫面後迅速鎖定郭男，並將其移送法辦。郭男被依法起訴。

郭男在庭上辯稱，他並非有意竊盜，而是認為該高麗菜是被丟棄的廚餘，因為高麗菜用黑色垃圾袋包裹，放在人行道上，且無任何標示所有權。他進一步表示，這顆高麗菜可能已超過保存期限，或被昆蟲爬過，才被拋棄，自己是基於愛惜食物的觀念才拿走食用。

此外，郭男還指控便當店設局，聲稱店家可能故意將高麗菜放在人行道上，引誘他人拿取後提告，進一步要求賠償。

法院經查發現，郭男2021年曾因於彩券行桌上拾取塑膠盒內的幾顆小番茄而被控竊盜，雖最終不起訴，但相關行為已顯示其對他人財物的法治觀念淡薄，即便如此，仍未警惕，再次偷取便當店高麗菜，並將其食用，顯然具竊盜意圖。

況且，依監視器畫面與現場照片，該高麗菜整齊放置於便當店門前的塑膠籃內，並鋪有報紙保護，與其他蔬菜排列整齊，明顯經過妥善保存，並非廢棄物，郭男還移開上層塑膠籃，刻意挑選下層塑膠籃內的高麗菜；此外，他辯稱高麗菜為廚餘，但事後卻將其食用，行為自相矛盾。

合議庭指出，郭男擁有碩士學歷，且年收入高達240萬元，應具備基本的判斷能力，能清楚識別該高麗菜為他人財物，而非無主物。然而，郭男不僅未與便當店和解或賠償，還在庭上多次指責店家設局，毫無悔意，態度令人非難，竊盜罪，判處拘役20日，可易科罰金2萬，並宣告沒收未扣案的高麗菜，若無法沒收則追徵價額。