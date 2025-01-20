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「佛光山2025春節平安燈法會」　1月29日登場

▲三好嘉年華花車遊行 。（圖／佛光山提供）

▲參與三好嘉年華花車遊行人員合影。（圖／佛光山提供）

記者陳崑福／高雄報導

「佛光山2025春節平安燈法會」將於1月29日展開，大慈的亮點以向前有路的梅花鹿作為前導車，搭配永恆的星、日日觀音、人間佛教等8台花車，展現開山祖師星雲大師的精神。而春節1/29-2/2及2/9每天上午十點、下午三點，遊客都可看到「三好嘉年華花車遊行」。

▲三好嘉年華花車遊行 。（圖／佛光山提供）

▲三好嘉年華花車遊行 。（圖／佛光山提供）

▲三好嘉年華花車遊行 。（圖／佛光山提供）

「三好嘉年華花車遊行」中精緻的花車，為遊客帶來歡喜、快樂、開心。19日於不二門舉行灑淨祈福法會，感謝國際佛光會署理會長慈容法師特別前來關心，為大慈的王子與公主們加油打氣。

佛光山副住持慧倫法師主持灑淨並開示花車也象徵佛法，其中代表佛陀、星雲大師的精神與理念，能有因緣製作花車，代表與佛陀結好緣，是真淨佛子。祈願透過觀世音菩薩大悲咒水的加持，讓今年的花車遊行能夠一切順利圓滿。

佛光山慈善院院長依來法師感謝大慈師生秉持開山祖師星雲大師「給人歡喜」的精神，堅持39年來的花車製作，展現藝術的創作，發揮創意年年不同。也感謝許多義工菩薩們的發心，在春節時回山服務，以集體創作的精神，用歡喜心跟大眾結緣，「向前有路 光明在望」。

隨後舉行歲末義工聯誼會，感謝長年護持大慈的義工，大慈的院童們以直笛、舞蹈表演獻給與會大眾。依來法師表示，孩子們雖不是專業舞蹈但能跳出專業的精神，投入在當下，精神值得鼓勵。也向在場的義工表達「有您真好」，並表揚曾黎明、黃重義、莊正國、余南興、鄭凱文、黃淑玟等義工長期的發心。

「我們都是佛光人」，最後以人間音緣，感謝每個人的參與及發心，共同成就每場花車遊行。

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