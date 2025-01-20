宛如大型KTV！2025雲林鄧麗君紀念音樂會　跨世代經典演繹歌迷High翻天

▲「穿樂時空‧鄧你來相會」音樂會吸引數百歌迷熱情參與，雲林表演廳宛如大型KTV。（圖／雲林縣政府提供）

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雲林縣政府主辦的「穿樂時空‧鄧你來相會」音樂會在雲林表演廳盛大展開，數百位歌迷齊聚一堂，共襄盛舉。本次音樂會以「穿越時空」為主軸，透過現代音樂語言，跨時代演繹鄧麗君經典，為鄧麗君的經典旋律注入嶄新的生命力。

紀念鄧麗君72冥誕，「穿樂時空 鄧你來相會」音樂會以鄧麗君出生地褒忠鄉的龍巖國小打擊樂團精彩演出揭開序幕。孩子們以純真的演奏，為經典名曲《小城故事》、《甜蜜蜜》等注入青春與活力，現場掌聲不斷，氣氛溫馨感人。隨後，南台灣交響樂團將日前曾在上海音樂節重新編曲並演繹鄧麗君組曲帶回台灣，《夜來香》、《月亮代表我的心》、《甜蜜蜜》、《何日君再來》等，在管弦樂的詮釋下展現全新韻味，觀眾彷彿穿越時光隧道，沉浸於鄧麗君的黃金年代與世界音樂交融的夢幻氛圍中。

▲音樂會由鄧麗君出生雲林在地的龍巖國小打擊樂團開場，為經典名曲注入青春活力，現場氣氛溫馨。（圖／雲林縣政府提供）

▲南台灣交響樂團重新編曲並演繹鄧麗君經典組曲，帶來全新韻味，讓觀眾沉浸於夢幻般的音樂時光隧道中。（圖／雲林縣政府提供）

曾入圍金曲獎最佳男歌手的新生代歌手許書豪，則以創新流行音樂的視角重新詮釋鄧麗君的作品。《但願人長久》與《恰似你的溫柔》透過許書豪溫暖的嗓音再度呈現，展現經典作品的嶄新魅力，完美詮釋傳統與創新的融合之美。壓軸登場的是被譽為「小鄧麗君」的張瀞云，她以甜美溫柔的嗓音完美演繹《甜蜜蜜》、《我只在乎你》、《夜來香》等經典作品，瞬間將歌迷帶回鄧麗君的年代。歌迷們隨著節奏揮舞燈光，與張瀞云大合唱，整個會場宛如大型KTV，情感直擊人心。

▲新生代歌手許書豪以創新流行音樂詮釋《但願人長久》和《恰似你的溫柔》，展現傳統與創新的完美融合。（圖／雲林縣政府提供）

▲「小鄧麗君」張瀞云以甜美嗓音演繹經典作品，帶領歌迷重返鄧麗君的年代。（圖／雲林縣政府提供）

雲林縣政府自2020年起，每年1月29日訂為「鄧麗君日」，並已舉辦多場與鄧麗君相關的藝文活動，成為重要文化標誌：從2021年的「甜蜜蜜流動藝術饗宴」到2022年的「浮空投影音樂會」，再到2023年的「草地音樂會」與2024年的「微醺餐桌」，每年活動形式不同，創意不斷。今年的音樂會不僅結合在地特色，也將國際舞台的精髓帶回台灣，以全新的方式傳遞這位音樂巨星的經典魅力。

▲紀念「雲林的女兒」鄧麗君，雲林縣政府每年都舉辦音樂藝文活動，雲林縣長張麗善（左二）、雲林縣副縣長謝淑亞（左一）、雲林縣文化觀光處 處長 陳璧君（右二）、財團法人鄧麗君文教基金會執行長 鄧永佳（右一）與民眾一同共襄盛舉。（圖／雲林縣政府提供）

雲林縣長張麗善在致詞中表示：「鄧麗君是雲林的驕傲，她的音樂跨越時代，深深觸動了每個人的心。希望透過這場音樂會，讓更多人認識鄧麗君，並藉由音樂串聯不同世代的情感。」她也提到，1月24日將舉辦另一場「愛像一首歌 雲林的女兒鄧麗君72紀念音樂會」，屆時戶外綠色草坪將結合年貨潮市集與草地音樂會。張縣長熱情邀請歌迷共襄盛舉，一同回味鄧麗君經典歌曲的永恆魅力，同時透過現代創新的詮釋方式，體驗傳統與創新交織的音樂之美。

