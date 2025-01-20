生日前1天…24歲網紅廟會攝影師遭撞死！角頭「鴨頭」私壇慟發聲

記者黃資真／屏東報導

屏東一名24歲陳姓男子19日凌晨，在屏東市復興路一段騎車停等紅燈時，遭後方37歲魏姓男子撞噴半層樓高後重摔在地，傷重不治。而陳男身分為網紅廟會攝影師「餃頭」，經常到各大宮廟廟會捕捉美照，死訊一出親友都十分不捨。

▲24歲陳姓廟會攝影師停等紅燈時，遭後車追撞身亡。（圖／民眾提供、翻攝自南州陳公舘臉書）



陳男個人臉書擁8千多名追蹤者、IG也有7千多名粉絲，寫下「紀錄文化永續傳承」8字，貼文清一色全是他每年跑各種廟會的紀錄，對廟會與攝影的熱愛可見一斑，卻在車禍中不幸身亡。

因陳男也在屏東角頭「鴨頭」所屬的南州陳公舘擔任駐館攝影師，南州陳公舘今凌晨發文悼念「天妒英才，不勝唏噓，感謝祢一直以來的付出，讓廟裡每次的活動都有影像留存下來，提供給粉絲朋友大眾們欣賞，在此紀念本舘駐舘攝影師之一的祢。」

▲陳男主要除了拍攝廟會活動外，也會擔任婚攝。（圖／翻攝自臉書，下同）



事實上，事故隔天1月20日正是陳男的生日，媽媽稍早也在兒子的臉書留言「祢也非常的爭氣自己闖出一片天，是一個很貼心孝順、嘴巴也很甜又和善的孩子，從來沒有給我們漏氣過，有太多千言萬語說不盡了，寶貝祢永遠都會活在我們心中，真的好愛祢」，一字一句中道出對愛兒的不捨。

▲▼陳男拍攝作品。

