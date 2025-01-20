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高中妹被霸凌輟學　10年後驚天逆襲「變身千萬小富婆」

▲▼來自蘇格蘭的莉芙（Liv Conlon）在校成績優異，卻因為被嚴重霸凌，在16歲那一年輟學。儘管當時不被看好，甚至遭老師批評「瘋了」，她如今卻經營著2間成功的室內家居設計公司，還成了一名千萬富豪。（圖／翻攝Instagram@stagerboss）

▲莉芙輟學10年之後，成為一名千萬富豪。（圖／翻攝Instagram@stagerboss，下同。）

記者吳美依／綜合報導

來自蘇格蘭的莉芙（Liv Conlon）在校成績優異，卻因為被嚴重霸凌，在16歲那一年輟學。儘管當時不被看好，甚至遭老師批評「瘋了」，她如今卻經營著2間成功的室內家居設計公司，還成了一名千萬富豪。

莉芙高中成績優異，卻因為不堪霸凌痛苦，在畢業前最後一年輟學，並且打算創業。她回憶，「老師們說，我不申請大學，而是選擇創業，是在毀掉自己的人生」，還被叫到辦公室質問，「妳瘋了嗎？當妳有機會做任何想做的事情，為什麼要離開學校？」

當時，母親手上正好有一棟房子乏人問津，在莉芙別出心裁的家具擺設與居家布置之下，竟於3天內高價出售，讓她有了創業靈感，於是與媽媽展開合作生涯。

▲▼來自蘇格蘭的莉芙（Liv Conlon）在校成績優異，卻因為被嚴重霸凌，在16歲那一年輟學。儘管當時不被看好，甚至遭老師批評「瘋了」，她如今卻經營著2間成功的室內家居設計公司，還成了一名千萬富豪。（圖／翻攝Instagram@stagerboss）

輟學那一年，莉芙創立第一間公司ThePropertyStagers，18歲時已經賺進100萬英鎊，不僅成為國內最受推薦的室內設計公司之一，半年內奪下13項國內外獎項，她本人也被評為英國年度青年企業家。

隨著第一間公司的成功，莉芙在家鄉格拉斯哥（Glasgow）和西班牙置產，並且創辦第二間公司StagerBoss，協助其他女性建立自己的室內設計業務，目前非常成功。她說，這不只是為了賺錢，而是為了「讓女性有能力打造她們引以為傲的生活。我知道白手起家是什麼感覺，我希望其他人知道她們也做得到。」

這些年來，莉芙也成了一名單親媽媽，幸好母親一直都很支持與參與她的決定，「她是我最大的啦啦隊長，也是我最信任的人。如果沒有她，我沒辦法平衡好一切。」

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