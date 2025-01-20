陰莖勃起30小時痛爆　西班牙男獲賠逾160萬

▲男子陰莖勃起30小時，整個過程持續疼痛。（示意圖／視覺中國）

記者詹雅婷／綜合報導

西班牙一名36歲男子陰莖勃起長達30小時，整個過程持續疼痛，期間四處求醫，最終住院，且為了裝人工陰莖接受2次手術。男子事後採取法律行動，如今獲賠約4.9萬歐元（約新台幣166萬元）。

每日郵報報導，這名男子起初在陰莖未能恢復正常的第4小時之後，前往瓦倫西亞附近阿爾瓦伊達（Albaida）一間健康中心尋求協助，被診斷為陰莖異常勃起（priapism）。

在這之後，男子前往附近的翁蒂年特醫院（Ontinyent Hospital），但所需治療受到大大延誤，在陰莖連續勃起的20小時之後，男子與妻子再度來到醫院，卻又被告知必須進行相關預約才能接受泌尿科醫師診治。

後來，他被轉至另一間醫院，因發燒住院，院方透過放血的方式進行處置。數天之後，他再度來到醫院接受手術安裝人工陰莖，但又出狀況，需要接受第2次手術來解決。

報導指出，男子事後採取法律行動，當局認定男子未獲適當治療，也因醫療責任事故導致男子面臨持續疼痛等情況，地方政府必須賠償男子約4.9萬歐元，他的妻子也獲得5000歐元的賠償金。

未參與此案的泌尿科醫師桑切斯（Jorge Sanchez）透露，陰莖勃起4至5個小時就會對陰莖組織造成損害，在20小時過後風險會變更高。