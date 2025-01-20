羽球賽、抽獎入題！學測數B「比去年簡單」　估今年五標會提高

▲學測今天上午考數B，高中數學老師認為，試題比去年簡單，五標有機會提高。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

大學學測今（20日）首節考數學B。入闈協助大考中心審題的試考生認為，今年數B取材將生活情境融入題目敘述，包括抽獎活動、羽球競賽、找停車位機率等，整份試卷少繁複計算，試題具有鑑別度。北市高中數學科教師群表示，今年數B題型數與去年相同，難易度適中，考題比去年簡單，五標有機會提升。

學測今天進入最後一天，今天上午第一節考數B。根據大考中心統計，共有9萬9814人報考，4287人缺考，缺考率4.29%，較去年4.51%下降0.22%。

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入闈協助大考中心審題的試考生認為，今年數B試題取材來自生活，將生活情境巧妙融入題目敘述，像是第4題以抽獎活動為背景，計算特定情況機率，第10題以羽球競賽為情境，以數據分析概念解讀圖表；第13題找停車位情況，評量對機率的理解。整份試卷少繁複計算，試題具有鑑別度，因題目貼近現實生活，考生相對容易理解，並學習運用所學在實際生活。

台北市高中數學科教師群表示，今年數B題型數與去年相同，難易度適中，且承襲往年，約一半題目利用簡易情境化的敘述做試題包裝，能評量學生是否具備使用數學概念解決生活情境的能力，在每大題中，大致依照難易度排列，且有基本題，考生有充裕作答時間，能增加學生信心，是一份很好的試卷，希望未來能繼續維持類似今年的難易度。因考題比去年簡單，預估五標有機會比去年提高。