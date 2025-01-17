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中國妹嫁富豪「買下沖繩小島」！離婚仍是島主　甜喊：歡迎去玩

【41J肉聲】中國妹子嫁富豪買下沖繩小島！　如今離婚「島還是她的」歡迎網友去玩

▲中國妹子嫁富豪買下沖繩小島，如今離婚「島還是她的」。（翻自《半島都市報》）

文／鏡週刊

現年36歲的中國青島妹子張書卿，網路暱稱「島主老張」，在2年前曾於網上一夕之間爆紅，因為當時她號稱買下日本沖繩一座無人小島「屋那霸島」，並上島拍攝，引發熱議。如今張書卿又接受媒體訪問，她表示雖然整座島都是屬於她的「私人領域」，但她歡迎網友們去玩。

據中國《半島都市報》報導，張書卿稱自己出生在一個普通家庭，還是單親媽媽帶大的孩子，後來她到日本唸書，認識了一名日籍華裔男子「馬先生」，兩人交往後結婚。張書卿說，馬男的家庭環境非常好，其中一項家族業務就是特殊土地買賣，所以她因緣際會，接觸了屋那霸島。

屋那霸島面積約70萬平方公尺，不過島上仍有產權問題，最終張書卿和老公整合這些產權後，直接把屋那霸島買下，於2021年2月完成交易。張書卿說，按理說，現在屋那霸島已經變成私人土地，「如果我圍起來，有人進來就會變成闖私人領地」。不過張書卿表示，現在這塊島算閒置狀態，如果網友想去玩就去。

報導指出，張書卿與馬男育有一子，張書卿也曾回青島開過30間連鎖咖哩餐廳，但疫情後都關了，也和丈夫離婚。張書卿說：「我們覺得我們倆更適合做戰友，所以我們倆就和平離婚，但是共同養孩子。」現在張書卿轉戰線上餐飲規劃，事業有成，也依然坐穩「屋那霸島島主」的位置。

【41J肉聲】中國妹子嫁富豪買下沖繩小島！　如今離婚「島還是她的」歡迎網友去玩

▲屋那霸島面積約70萬平方公尺。（翻自《半島都市報》）


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