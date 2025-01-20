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濕冷！　過年挑戰「首波寒流」凍更久

（圖／翻攝「氣象應用推廣基金會」）

▲吳德榮說，最新歐洲模式下周二凌晨2時850百帕溫度及風場模擬圖（上圖左）顯示，零度（紅）線在北部陸地；最新歐洲模式下周三晚間8時地面氣壓及降水圖模擬圖（上圖右）顯示，迎風面有明顯降雨。（圖／翻攝「氣象應用推廣基金會」）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，春節前後的強冷空氣影響時間拉長，強度是否再調回「首波寒流」，應密切觀察；除夕、大年初一低溫影響的範圍最大，迎風面都是濕冷的天氣。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天、周二各地大都晴朗，只有東半部偶有局部短暫雨的機率，冷空氣減弱，氣溫逐日回升，白天漸趨舒適、早晚冷，日夜溫差大；周二晨部分平地仍有10度左右的「輻射低溫」。

吳德榮說，周三至周五結構鬆散的中層雲系，從南方向北移動，各地雲量略增，近山區偶有局部少量降雨的機率，白天舒適、早晚涼；周六、周日東北風略增強，大台北東側、東半部偶有局部短暫雨。

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吳德榮分析，最新歐洲模擬顯示，春節前後的強冷空氣略調弱，但影響時間拉長，與原先極端乾冷影響時間短，有所不同。

吳德榮指出，周日晚強冷空氣開始南下，下周一小年夜氣溫驟降，當晚北台部分平地已降至10度以下；下周二（除夕）、下周三（年初一）受強冷空氣影響，低溫影響的範圍最大，迎風面都是濕冷的天氣，雖然強度已略調弱，以強烈大陸冷氣團的機率高，但並非最後定論，是否再調回首波寒流，應密切觀察。

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