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更強冷氣團「冰凍全台」恐大範圍10°C↓斷崖降溫　陽明山可望降雪

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

▲冷氣團加上輻射冷卻影響，早晚氣溫偏低。（圖／中央氣象署）

記者許力方／台北報導

年前大變天！中央氣象署預報，小年夜有新一波可達強烈大陸冷氣團等級的冷空氣南下影響，各地天氣將明顯轉冷，最低溫將發生在除夕左右，若水氣配合，陽明山有降雪機率，後期冷空氣強度預報仍有不確定性。災害預報士賈新興分析，未來天氣有三大重點，包含除夕冷空氣強度達強烈冷氣團等級、今明回溫有限、下周三起氣溫回升。

氣象署預報未來一周天氣，明天（20日）、21日（下周二）冷氣團加上輻射冷卻影響，夜晚清晨氣溫偏低，22日（下周三）起水氣增多、雲量增多，降雨機率提升，緊接著24日（下周五）有更強冷空氣逐漸南下，小年夜起，大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團報到，各地天氣將明顯轉冷。賈新興也分析，觀察歐洲預報，26日至27日的冷空氣強度「先抓強烈大陸冷氣團」，今明兩天雲多回溫有限，下周三至周六 中午氣溫回升。

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▲▼ 。（圖／中央氣象署）

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

▲冰凍番薯！更強冷氣團恐大範圍10°C↓斷崖降溫。（圖／NCDR）

氣象署表示，明天大陸冷氣團影響伴隨輻射冷卻，各地早晚偏冷，中部以北低溫約12至14度，其他地區約15度，其中在新北、苗栗及新竹近山區有局部10度左右或以下氣溫發生機率。白天起陽光露臉較為溫暖，各地高溫普遍在20度以上，中南部地區可達23度、日夜溫差大；澎湖15至18度，金門12至19度，馬祖10至14度。天氣方面，環境轉乾，各地為多雲到晴穩定的天氣，僅東半部及中南部山區有零星降雨。

預估21日持續受冷氣團及輻射冷卻影響，各地早晚天氣偏冷，中南部日夜溫差大，環境偏乾，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。22日至23日（下周四）大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升，西半部日夜溫差大，並因有中層雲層移入，東半部地區及中部以北山區有局部短暫雨。

到了24日（下周五）東北季風增強，25、26日（下周六、日）北部、東北部及東部天氣轉涼，其他地區早晚涼，這波水氣較多，並有一些中層雲系影響，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨。氣象署初估，26日至29日（初一）大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下及影響，各地天氣明顯轉冷，最低溫將落在小年夜、除夕，如果提升至寒流，可能出現較大範圍的10度以下低溫，加上水氣配合，陽明山也會有降雪機率，但目前預報冷空氣強度不確性仍大。

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

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