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女信徒死亡「關鍵他殺線索」　王薀老師見一幕愣住

吳姓女住持、李姓男信徒等人，將蔡女綁在手推車上（箭頭處），從茶室推回精舍。（翻攝畫面）

▲吳姓女住持、李姓男信徒等人，將蔡女綁在手推車上（箭頭處），從茶室推回精舍。（翻攝畫面）

圖文／鏡週刊

去年7月24日，強颱凱米來襲，北部地區風強雨驟，當晚台北市警局大安警分局獲報，有人陳屍在四維路一間精舍，警方到場發現，52歲的蔡姓女死者身上多處瘀傷，法醫研判她生前遭到凌虐，造成橫紋肌溶解死亡。警方查出，原本擔任會計的蔡女，去年4月經人介紹前往精舍修行，沒想到卻突然死亡，且戶頭裡近200萬元存款也被提領一空，因此朝他殺方向偵辦。

專案小組調閱監視器發現，案發當天，蔡姓女子與精舍的吳姓女住持、姜姓女信徒、李姓男信徒，原本待在距離精舍1公里外的一家茶室，後來蔡卻被其他三人用塑膠袋及膠帶綁在手推車上，一路推回精舍，於是緊急拘提三人到案。

王薀名下並無財產，他位於台北市大安區的精舍，是由信徒捐贈。

▲王薀名下並無財產，他位於台北市大安區的精舍，是由信徒捐贈。

面對訊問，吳女避重就輕，推稱蔡女有自虐傾向，不知她為何受傷昏迷；姜女及李男則辯稱蔡女身上的傷痕是自己造成，後來因身體不舒服，自願被送回精舍，但檢方認為案情沒這麼單純，三人涉有重嫌，因此將他們聲押獲准。

檢警懷疑，距離精舍1公里外的茶室（圖），是蔡女遭虐死的第一現場。

▲檢警懷疑，距離精舍1公里外的茶室（圖），是蔡女遭虐死的第一現場。

經過數月偵辦、訪查，檢警發現精舍負責人並非吳姓女住持，而是佛學暢銷書作家王薀，更詭異的是，可能是命案第一現場的茶室監視器，線路疑遭人刻意剪斷，檢警持續過濾路口監視器，王薀案發當晚曾在茶室主持讀書會，應該是命案的關鍵人物。

檢警鴨子划水深入探訪，最後查出蔡女疑似因不服王薀教誨，被其他信眾逼下跪，還遭拉扯、毆打，王薀卻未阻止，才導致蔡女不幸身亡。

精舍吳姓女住持等3人，因涉嫌對蔡姓女信徒施暴，遭檢方聲押獲准。（鏡新聞提供）

▲精舍吳姓女住持等3人，因涉嫌對蔡姓女信徒施暴，遭檢方聲押獲准。（鏡新聞提供）

本月9日，警方荷槍實彈，前往王薀的精舍將他逮補，看到大批警力上門，王先是一愣，之後束手就擒，但否認涉案，他告訴檢警：「一般來說，信徒在我就會在，但那天我忘記在不在現場。」檢方認為王涉嫌重大，有勾串之虞，因此以傷害致死罪嫌將他聲押獲准。

藝人李威（圖）在案發後與王薀碰面、獻策，遭檢方2度約談。（鏡新聞提供）

▲藝人李威（圖）在案發後與王薀碰面、獻策，遭檢方2度約談。（鏡新聞提供）

檢警同時查出，近年淡出螢光幕、潛心修佛的藝人李威，也是王薀的信徒，蔡女死後，王特別找李討論，李還疑似向師父獻策，因此在聲押王薀當天，也以證人身分將李傳喚到案，訊後請回，本月13日再度傳喚他釐清案情，目前正交叉比對相關被告及證人的說法，並持續蒐證，追究涉案人的刑責。

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