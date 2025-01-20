父母早逝！殘疾哥供妹讀書　看獎狀淚崩：對得起爸媽了

▲謝宗濤自力更生養活一家人，也供妹妹讀書。（圖／翻攝微博，下同）

圖文／CTWANT

大陸一名殘障男子謝宗濤自力更生養活一家人，也供妹妹讀到高三，近日他看到妹妹拿獎狀後哭了，相關影片也登上熱搜，儘管他走紅，卻不認為自己是網紅。

據紅星新聞報導，「殘障哥哥看到妹妹的獎狀後淚崩」這影片上了熱搜，主角是陝西一名殘障男子謝宗濤，他看到妹妹拿獎哭了著說，「我能對得起爸爸、媽媽和妳了」。據悉，1998年出生的謝宗濤天生殘疾，患小兒麻痺症，只能靠雙手走路，卻自力更生養活家人，也讓妹妹讀到高三，目前他在抖音上擁有171萬粉絲。

▲謝宗濤看到妹妹的獎狀哭了。

謝宗濤指出，他受友人建議，把日常生活放網上分享，每天在山裡放羊、養牛，和養父廬爸種東西，有時挖點藥材補貼家用。謝宗濤說，他的腿是天生殘疾，因為母親懷他時誤吃了藥，「雖然我的腿腳不方便，但是我的一雙手是好的。我這雙手這20多年來一直跟著我走了這麼多年。」2023年，謝宗濤也成為漢中市第二季「最美系列人物」。

因為父母早逝，謝宗濤還是努力供妹妹讀書，她今年6月要參加高考。謝宗濤說，他15歲時，妹妹還小卻跟他一起練字，「我才知道讀了書就有了知識，才能改變人的命運。」而妹妹也有先天性白內障，目前治療中。

▲謝宗濤表示，沒白供妹妹讀書。（圖／翻攝謝宗濤抖音）

謝宗濤表示，不管妹妹今年能不能上大學，他只希望盡自己的綿薄之力，「我偶爾也會對她生氣，但是我不怕，我這個當哥哥的，我可以把她當成一個小公主。」如今妹妹也逐漸懂事，有次主動買山楂味的糖葫蘆給他，讓他十分感動。

謝宗濤表示，他不認為自己是網紅，還保持初心，希望靠雙手改善家裡，能夠報答廬爸，供妹妹上學治病。對於未來，他說，目前暫時沒規劃，只想一步步走。

延伸閱讀

▸ 尋親認錯爸16年！他昔喊：以後你還是我父親 現在要假爹道歉還嗆告

▸ 尪嗆沒能力給生活費…家用全要妻出 「對婆家超大方」老婆氣炸

▸ 原始連結