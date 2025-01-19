　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸前首富炮轟4大電商平台　鍾睒睒：中國經濟的絞肉機

▲大陸首富、農夫山泉創辦人鍾睒睒。（圖／翻攝每日經濟新聞）

▲大陸首富、農夫山泉創辦人鍾睒睒再次怒轟大陸電商平台剝勞工。（圖／翻攝每日經濟新聞）

記者任以芳／綜合報導

大陸前任首富、農夫山泉創辦人鍾睒睒再次怒轟電商平台，上次痛批「看不起直播帶貨的企業家」，這次直言大陸四大電商平台讓大量中小商戶失去公平競爭能力，造成許多就業機會被獵奪，根本是中國經濟的「絞肉機」、是中小經營戶的「周扒皮」（惡霸地主）。

身為大陸首富也是農夫山泉創辦人鍾睒睒於2025年1月17日，連發3條朋友圈斥責電商平台，其中轉發了2條影片。他表示，「四大電商平台讓我們喪失了超越經濟的機會，大量的中小商戶正在失去或已經失去了公平競爭的能力，大量的就業機會被平台獵奪走了。」

「四大電商平台是經濟的『絞肉機』，是中小經營戶的周扒皮（大陸著名作家高玉寶筆下杜撰『惡霸地主』。」鍾睒睒甚至直言，「網路的戾氣和暴力充滿每個角落，聲嘶力竭替代心平氣和！我們怎麼辦？怎麼辦！」

陸媒《中國經營報》報導稱，鐘睒睒並未具體指明電商平台的名稱，其轉發的2條均與送餐平台相關，直指平台抽成問題和平台騎手關係問題。

▲▼ 陸前首富、農夫山泉創始人鐘睒睒炮轟電商平台，中國經濟的絞肉機，中小商戶的「周扒皮」 。（圖／翻攝 新浪財經）

▲鐘睒睒未提及是哪四大電商，但透過轉發相關影片暗諷平台抽成不公的問題 。（圖／翻攝 新浪財經）

雖然他未提及四大平台名稱，但轉發的兩條影片與送餐平台有關，其中一博主以「平台是騎手的母親」為題暗諷，另一博主講述了送餐平台抽成問題，稱「在某單外賣中，商家賺10.5元，騎手賺20.1元，中間的36元（換算台幣158元）全被平台抽走」（單位：人民幣）。

這不是鐘睒睒首次針對電商平台發表公開言論，之前曾公開聲討好幾位大陸互聯網大佬。他曾表示，像拼多多之類的平台，讓價格降下來，是對品牌、產業的巨大傷害。

他甚至罕見對農民、直播帶貨和低價電商表達自己的看法。鐘睒睒表示，永遠不會做直播帶貨，更不認同參與帶貨的企業家，「我看不起直播帶貨的企業家，你可以做更有價值的東西。」

在他看來，企業本應是提升消費能力、提升價格體系的推動者，而電商平台的一些低價策略，導致商家為了生存不得不承擔損失，甚至可能會偷摸降低產品質量，最終受損的不僅是商家，還有消費者。

目前，對於鐘睒睒的言論，農夫山泉方面未作出相關回應。同時，沒有相關平台對鐘睒睒的言論作出回應。

▼ 鐘睒睒炮轟電商平台是中國經濟的絞肉機，中小商戶的「周扒皮」 。（圖／翻攝 新浪財經）

▲▼ 陸前首富、農夫山泉創始人鐘睒睒炮轟電商平台，中國經濟的絞肉機，中小商戶的「周扒皮」 。（圖／翻攝 新浪財經）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
學測第2天...北市和平高中驚見男屍
學測圖片惹誤解　大考中心回應了
海陸中尉疑遭霸凌輕生！家屬等2年終盼到連長上香　母淚崩求真相
被騙走24億！　近7日「詐騙手法」前3名曝光
「胡瓜新寵」宣布加入樂天職棒應援
快訊／聯醫驚傳墜樓！退休醫師10F墜下慘死
台灣洗腎率世界第1　醫揭「隱形殺手」步步侵蝕腎臟

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸前首富炮轟4大電商平台　鍾睒睒：中國經濟的絞肉機

對中美關係未來「謹慎樂觀」　美學者：必須找到防止兩軍開戰方法

陸EUV技術出現關鍵新突破　全球光刻機龍頭ASML保持沉默

陸「首次」整治AI假訊息　網信辦今起1個月大掃蕩「春節網路」

「蛇年限定外套」黃牛價8.8萬！　大品牌看好陸「生肖經濟」復甦

川普回鍋北京嚴陣以待　中國只能加強改革穩經濟

認親16年「父親是假的」！他昔喊：以後你還是我爸　結局大逆轉

影／女子「超逼真」扮機器人返鄉　大媽狂問：有男友嗎？

跨境電信詐騙形勢嚴峻　陸學者：與東盟聯合打擊電詐勢在必行

重申台灣問題慎重處理　人民日報鐘聲：習川通話推動中美良好開局

A-Lin帶酒杯上台　自嘲「漂亮丈母娘」

【急速護娃！】托育中心遇地震　老師反應超快鞋都沒穿緊抱孩往外衝

羅志祥認出護理師鐵粉　豪發6萬紅包：辛苦了

王陽明結婚週年送近千萬豪車 蔡詩芸笑：又沒懷孕

#黃仁勳 發紅包給小朋友　被問金額笑回：不能講！

公視遭提砍23億預算！水果奶奶出面　趙自強籲「多溝通」：一定有誤會

政治人物拿死刑政治操作終將反噬　#黃國昌 ： #苗博雅 就是典型例子

公視23億預算恐遭砍　楊大正喊話：高抬貴手

秋刀魚刺骨小密技　輕鬆拔起整根骨頭！

#黃仁勳 尾牙喊話：會發超過33萬元紅包

陸前首富炮轟4大電商平台　鍾睒睒：中國經濟的絞肉機

對中美關係未來「謹慎樂觀」　美學者：必須找到防止兩軍開戰方法

陸EUV技術出現關鍵新突破　全球光刻機龍頭ASML保持沉默

陸「首次」整治AI假訊息　網信辦今起1個月大掃蕩「春節網路」

「蛇年限定外套」黃牛價8.8萬！　大品牌看好陸「生肖經濟」復甦

川普回鍋北京嚴陣以待　中國只能加強改革穩經濟

認親16年「父親是假的」！他昔喊：以後你還是我爸　結局大逆轉

影／女子「超逼真」扮機器人返鄉　大媽狂問：有男友嗎？

跨境電信詐騙形勢嚴峻　陸學者：與東盟聯合打擊電詐勢在必行

重申台灣問題慎重處理　人民日報鐘聲：習川通話推動中美良好開局

2.5萬扶助家庭1／3無福利身分　南投各區扶幼委員動員送暖

快訊／收假注意！國1岡山段4車追撞1人傷　車流回堵5km

學測第2天...北市和平高中工地赫見移工陳屍宿舍　排除外力介入

楊智淵9局致勝安　開南3比2險勝台體大收下季軍

楊千霈「嬌喊屈中恆好哥哥」片段被挖　小S看不下去：我已氣瘋

奎丁患甲狀腺結節「認了有變大」！　親吐心境變化：不再抱負面想法

建案工地發生命案「全棟變凶宅」？　江柏樂：誰搬進去就倒楣…

美國一月房貸申請量同比激增7％！　專家曝原因

男友超愛「突襲式晨砲」　妹子1習慣累翻：比較喜歡睡前啪啪

英文作文圖片模糊影響作答　大考中心：考情境對比敘述要合情理

蹲下大露性感蕾絲紅丁字褲　路人驚呆掩面：我看了什麼...

大陸熱門新聞

上海驚傳一家三口墜樓死亡

健身房30員工出國旅遊　被集體賣到緬甸　

陸EUV技術有關鍵突破！　龍頭ASML保持沉默

陸網紅挑戰台灣辣麵　喊不辣卻狂噴汗

認親16年「父親是假的」！他昔喊：以後你還是我爸　結局大逆轉

陸賣菜老漢智力受損癡迷繪畫 「菜畫左右互搏」網封「市場梵谷」

北京夯冰雪經濟　「京郊一絕」龍慶峽冰燈搭上黑悟空熱潮

影／女子「超逼真」扮機器人返鄉

發動機參數異常！海航波音737-800轉降南昌

陸「國產大飛機」C919有望在越南運營

「蛇年限定外套」黃牛價8.8萬！

陸恢復團客來台　學者：將壓力球拋給台灣

TikTok難民湧小紅書　華春瑩：年輕人有選擇自由

世界第一高橋　貴州「花江峽谷大橋」合龍

更多熱門

相關新聞

陸首富談網暴籲「尊重企業家」 痛批：看不起直播帶貨的企業家

陸首富談網暴籲「尊重企業家」 痛批：看不起直播帶貨的企業家

大陸首富、農夫山泉創辦人鍾睒睒昨（19）日前往江西贛州考察臍橙園，一方面回顧企業與園區20年來的合作歷程，另一方面也罕見對農民、直播帶貨和低價電商表達自己的看法。鍾睒睒表示，永遠不會做直播帶貨，更不認同參與帶貨的企業家，「我看不起直播帶貨的企業家，你可以做更有價值的東西。」

價格戰推不動 中國雙11購物節氣氛冷淡

價格戰推不動 中國雙11購物節氣氛冷淡

慘噴52萬！電商賣家盲盒公仔一年半交易額飆700萬　國稅局盯上

慘噴52萬！電商賣家盲盒公仔一年半交易額飆700萬　國稅局盯上

拼多多創辦人黃崢登「中國首富」

拼多多創辦人黃崢登「中國首富」

大陸多個牌子被點名！福壽螺當田螺賣噁炸

大陸多個牌子被點名！福壽螺當田螺賣噁炸

關鍵字：

陸前首富電商平台鍾睒睒

讀者迴響

熱門新聞

快訊／楊千霈證實離婚小開老公！去年傳婚變

38歲辣媽激戰國一兒同學！他目睹不堪一幕崩潰離家

上海驚傳一家三口墜樓死亡

最新詐騙！　一票喊「有收到」

蝦皮物流車國道自撞成廢鐵！車頭懸空駕駛一度受困

死刑執行完畢要踩死囚的背　退休法警曝原因

快訊／民眾黨中央委員選舉出爐

遭利菁洩漏兒子生父身份　謝金燕堅強發聲

去好市多購物！後面客人「想一起結帳」

Tommy神隱兩個月「遭店家切割」

台中4處科技執法滿月進帳百萬　這路口1407張最多

大戰「鄉民黑人」爆紅！　小隻馬AV女優引退5年晉升CEO

先生過世「媳婦一定要扶養公婆」？　律師解答了

發票獎金被刪？王鴻薇批「財政部發假消息」

A-Lin「請3大天后」世紀合體　唱完糗了：真的不合

更多

最夯影音

更多

A-Lin帶酒杯上台　自嘲「漂亮丈母娘」

【急速護娃！】托育中心遇地震　老師反應超快鞋都沒穿緊抱孩往外衝

羅志祥認出護理師鐵粉　豪發6萬紅包：辛苦了

王陽明結婚週年送近千萬豪車 蔡詩芸笑：又沒懷孕

#黃仁勳 發紅包給小朋友　被問金額笑回：不能講！

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面