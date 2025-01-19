陸前首富炮轟4大電商平台　鍾睒睒：中國經濟的絞肉機

▲大陸首富、農夫山泉創辦人鍾睒睒再次怒轟大陸電商平台剝勞工。（圖／翻攝每日經濟新聞）

記者任以芳／綜合報導

大陸前任首富、農夫山泉創辦人鍾睒睒再次怒轟電商平台，上次痛批「看不起直播帶貨的企業家」，這次直言大陸四大電商平台讓大量中小商戶失去公平競爭能力，造成許多就業機會被獵奪，根本是中國經濟的「絞肉機」、是中小經營戶的「周扒皮」（惡霸地主）。

身為大陸首富也是農夫山泉創辦人鍾睒睒於2025年1月17日，連發3條朋友圈斥責電商平台，其中轉發了2條影片。他表示，「四大電商平台讓我們喪失了超越經濟的機會，大量的中小商戶正在失去或已經失去了公平競爭的能力，大量的就業機會被平台獵奪走了。」

「四大電商平台是經濟的『絞肉機』，是中小經營戶的周扒皮（大陸著名作家高玉寶筆下杜撰『惡霸地主』。」鍾睒睒甚至直言，「網路的戾氣和暴力充滿每個角落，聲嘶力竭替代心平氣和！我們怎麼辦？怎麼辦！」

陸媒《中國經營報》報導稱，鐘睒睒並未具體指明電商平台的名稱，其轉發的2條均與送餐平台相關，直指平台抽成問題和平台騎手關係問題。

▲鐘睒睒未提及是哪四大電商，但透過轉發相關影片暗諷平台抽成不公的問題 。（圖／翻攝 新浪財經）

雖然他未提及四大平台名稱，但轉發的兩條影片與送餐平台有關，其中一博主以「平台是騎手的母親」為題暗諷，另一博主講述了送餐平台抽成問題，稱「在某單外賣中，商家賺10.5元，騎手賺20.1元，中間的36元（換算台幣158元）全被平台抽走」（單位：人民幣）。

這不是鐘睒睒首次針對電商平台發表公開言論，之前曾公開聲討好幾位大陸互聯網大佬。他曾表示，像拼多多之類的平台，讓價格降下來，是對品牌、產業的巨大傷害。

他甚至罕見對農民、直播帶貨和低價電商表達自己的看法。鐘睒睒表示，永遠不會做直播帶貨，更不認同參與帶貨的企業家，「我看不起直播帶貨的企業家，你可以做更有價值的東西。」

在他看來，企業本應是提升消費能力、提升價格體系的推動者，而電商平台的一些低價策略，導致商家為了生存不得不承擔損失，甚至可能會偷摸降低產品質量，最終受損的不僅是商家，還有消費者。

目前，對於鐘睒睒的言論，農夫山泉方面未作出相關回應。同時，沒有相關平台對鐘睒睒的言論作出回應。

▼ 鐘睒睒炮轟電商平台是中國經濟的絞肉機，中小商戶的「周扒皮」 。（圖／翻攝 新浪財經）