身家486億美元！拼多多創辦人黃崢登「中國首富」　反超鐘睒睒

▲拼多多為中國電商平台龍頭。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

中國電商平台拼多多創始人現年44歲的黃崢近日以身家486億美元，成為了中國首富，同時取代了自2021年4月以來，一直佔據首位的「瓶裝水之王」鐘睒睒（身家474 億美元）。

據《彭博社》報導，身為前谷歌工程師的黃崢2015年創立了拼多多，主打以一個極低價格和大規模促銷聞名的電商平台。他迅速躋身全球富豪榜前列，個人淨資產在2021年初達到峰值，高達715億美元。

▲▼黃崢於2015年創立拼多多。（圖／CFP）

黃崢也是這3年來第一位登上財富榜榜首的科技巨頭。他自2020年卸任拼多多執行長、2021年從董事會辭職以來，保持低調，也減少出現在公開場面的次數。

報導指出，同時，拼多多「海外版」Temu對公司的營收起到了提振作用。Temu 於2022年9月在美國應用商店，迅速攀升至榜首，目標瞄準的是通膨壓力下的美國消費者。這群美國消費者喜歡便宜、無品牌，且直接從中國出貨的產品。

拼多多去年報告營收約2480億元人民幣，比2022年成長了90%。

根據IT之家先前報道，Temu今年上半年的銷售額達到了200億美元左右，其中第二季GMV約120億美元，美國市場佔比近45%。