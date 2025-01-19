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社會 社會焦點 保障人權

國3小貨車繩索鬆脫「閃電5連鞭」　救援拖車急追：你繩子掉了！

記者高堂堯／南投報導

一輛小貨車18日傍晚行經國道三號草屯、中興路段時，車斗上的繩索竟鬆脫垂落路面、隨著高速行駛的車身不斷拖行甩動，而駕駛人卻未察覺，險象環生；所幸有熱心的後車駕駛飛車跟追約2公里，才趕上小貨車並提醒司機停車處理，化解一場虛驚。

▲小貨車斗上的鬆脫繩索在國道路面一路拖行甩動，險象環生；影片註解誤植為北上。（圖／翻攝「社會事新聞影音」）

▲小貨車斗上的鬆脫繩索在國道路面一路拖行甩動，險象環生；畫面註解誤植為北上。（圖／翻攝「社會事新聞影音」）

疑為現場目擊的後車（道路救援拖車）駕駛人於「社會事新聞影音」社群分享行車紀錄器影片：事發時間為18日下午5時40分許，該輛小貨車於國道三號222公里處一路向南疾馳，但車斗後放竟拖著一條長長的白色繩索，猶如皮鞭般不斷在路面抽打，而當時車流量不小、繩索幾度就要擊中他車或被輾過，畫面令人怵目驚心。

▲小貨車斗上的鬆脫繩索在國道路面一路拖行甩動，險象環生。（圖／翻攝「社會事新聞影音」）

後車駕駛立刻加速跟上，並一路鳴笛、開起擴音器持續大喊「前方車輛！你的繩子掉了！」但小貨車駕駛不但未察覺，還一路加速從中線往內線超車道切入，經過約2公里後，後車駕駛才在中興交流道出口附近追上小貨車，告知其危險行為，小貨車司機也立刻打右轉燈往外車道駛去、準備收妥繩索。

▲小貨車斗上的鬆脫繩索在國道路面一路拖行甩動，險象環生。（圖／翻攝「社會事新聞影音」）

國道警局第七大隊說明，網傳於1月18日17時42分於國道3號南向223公里處，一部小貨車捆扎貨物之繩索鬆脫拖地，該大隊雖尚未接獲民眾通報，但仍提醒用路人：載運貨物掉落，依據《道路交通管理處罰條例》第30條規定，處3000元至1萬8000元罰鍰，裝載貨物務必捆紮牢固嚴密覆蓋並裝載穩妥，以免阻礙交通又受罰。

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