台中2死惡火！外婆跪地哭喊：救命　外祖孫躲陽台、廁所慘遭火噬

記者許權毅、陳韻如／台中報導

台中沙鹿星河路一處民宅今(19日)凌遲發生火警，造成屋內3人受傷、2人不幸身亡。初步了解，死者為71歲吳姓男子與14歲吳姓小外孫，兩人分別躲在陽台及廁所內，被發現時全身嚴重燒傷，已無生命跡象，經緊急送醫搶救仍宣告不治。





▲沙鹿民宅火警，消防人員抵達時火勢相當猛烈。（圖／記者游瓊華翻攝）

台中市消防局今天凌晨3時47分獲報，沙鹿區星河路上一處民宅發生火警，立即派遣第四大隊、轄區沙鹿分隊等共計9個單位，出動各式消防車24輛、消防人員53名，由大隊長呂鴻隆擔任指揮官。

初步了解，這戶人家為兩個吳姓國中兄弟跟外公外婆及舅舅同住，兩兄弟與媽媽同姓，一家5口人平時做土木及撿回收維生。

案發當下，15歲的大外孫與64歲王姓外婆即時逃出，舅舅則是跳到隔壁鄰居家才逃過一劫。而因火勢相當兇猛，阿嬤見狀當場崩潰，跪在屋外哭喊救命，還對著家裡雙手合十不斷祈求家人平安。

然而，當消防人員撲滅火勢並入內搜索時，卻在民宅2樓陽台及廁所發現外公及小外孫，兩人全身嚴重燒傷，已無生命跡象，經緊急送醫搶救仍不幸宣告不治。目前阿嬤已到派出所製作筆錄，至於詳細起火原因仍待調查釐清。

▲台中沙鹿2死火警，生還的王姓外婆到派出所做筆錄。（圖／記者白珈陽攝）