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大陸 大陸焦點 特派現場

影／女子「超逼真」扮機器人返鄉　大媽狂問：有男友嗎？

記者任以芳／綜合報導

春節倒數計時，大陸不少人提前返鄉過年。一位女子假扮機器人回家引起圍觀，不少村口大媽們看到覺得又好笑又驚奇，還熱心問，「妳有沒有男朋友？」急著幫機器人女孩介紹對象。

大陸年輕未婚男女最怕春節回鄉被問是否單身，近日，一名打扮成機器人模樣的年輕女孩返鄉，刻意用誇張造型分散長輩注意，果然逼真的「機器人」裝扮，成功引起村子裡大媽們好奇心。

▲▼ 女子扮機器人回鄉 。（圖／翻攝 映象網）

▲女子扮機器人回鄉過年。（圖／翻攝 映象網）

陸媒釋出影片顯示，身穿機器人造型服裝的女子，十分有未來科技氛圍感，穿著恨天高，拖著行李箱回到老家，以一種僵硬、機械的動作行走在村子裡，引起村口大媽們好奇地與她交流，外表逼真到讓人難以分辨真偽。

她高挑的身材和精湛的模擬動作，讓許多圍觀的村民一度懷疑「真的是機器人？」大媽們上前圍觀觸碰，開心地大笑討論，正當女子以為逃過被拷問「單身」，怎知大媽們連機器人都不放過。

影片顯示，大媽們圍觀「機器人女孩」，其中一人問「妳有沒有男朋友？」機器人用搖頭回應，接著大媽們更加興奮的說，「沒得呀？我馬上把那個小伙子牽過來！」「我把我們哥哥介紹給你。」

就在一位大媽把「哥哥」叫出場時，「機器人女孩」看到被介紹的對象瞬間破房，原來是自己的親哥哥也出來迎接了。女子露出開心的笑容，終於有「真人感」。

儘管如此，「機器人女孩」直到笑場之前，大部分圍觀者都誤以為她是真機器人。不少大陸網友評論，「這位小姐姐的模仿技術達到了以假亂真的境界」「從身材到表情都幾乎無可挑剔」「為了過年回家精心打扮真的很厲害！」「好想知道她一路都是假辦機器人搭車嗎？」

▼ 機器人女孩看到大媽介紹對象是自己親哥哥，破功大笑（圖／翻攝 映象網）

▲▼ 女子扮機器人回鄉 。（圖／翻攝 映象網）

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