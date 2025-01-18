台中新增4處科技執法！1個月讓國庫進帳百萬　這路口罰單最多

記者鄧木卿／台中報導

台中市警察局第一分局去（113）年12月1日在轄區內4個路口新增科技執法，執法滿月後統計，這4處共開出1900張罰單，為國庫進帳超過百萬元，其中以台灣大道、五權路口1407張最高，以駕駛人不依標誌標線、號誌指示行駛的違規項目最多，警方呼籲車主年關將近應小心駕駛，為自己存一點紅包。

▲▼台中新增4處科技執法滿月，國庫進帳百萬，這路口拍照1407張最多。（圖／警方提供，下同）

警一分局去年12月1日在轄區內啟用4處路口科技執法，分別在自由路與林森路口、台灣大道與五權路口、台灣大道與民權路口、公益路與東興路口，統計至12月31日，4處路口共開出1900件罰單，其中以台灣大道與五權路口1407件最高，以罰單最低600元計算，為國庫進帳114萬元。

警方指出，以駕駛人不依標誌、標線、號誌指示行駛的違規項目最常見，違規類型為在禁止右轉處轉彎，跨越雙白線以及在多車道左轉彎、不先駛入內側車道，違規轉彎或變換車道易導致交通事故發生，請用路人務必遵守交通規則，勿心存僥倖違規心理。

另外，台灣大道與三民路口自去年7月1日啟用迄今超過半年，共發生19件交通事故，與前年同期相比減少10件，下降35%，顯見科技執法能有效促使駕駛人養成良好駕駛習慣，減少交通事故發生。